Haute-Savoie, France

Le Premier ministre sera en Haute-Savoie vendredi après-midi. Les détails de sa visite sont finalisés.

Edouard Philippe sera d'abord à Annecy à 15h45 à la Préfecture pour rencontrer les élus de Haute-Savoie.

Il se rendra ensuite au centre des congrès Le Majestic à Chamonix pour participer à la Convention on Health Analysis and Management (CHAM 2018) qui réunit chaque année décideurs, experts, professionnels et industriels du secteur de la Santé.

Cette année le thème des débats sera « Construire l’Europe de la santé ». Lors de son intervention, le Premier ministre reviendra sur la stratégie de transformation du système de Santé « Ma santé 2022 » initiée par le Gouvernement. Son discours sera retransmis sur sa page facebook.