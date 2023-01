Éducation : "Il faut éduquer enfants et parents au numérique"

Le ministre de l'Éducation nationale en visite dans la Vienne pendant 48h sur le thème du numérique à l'école. Après s'être rendu jeudi dans plusieurs institutions telles que Canopée ou le CNED sur la technopole du Futuroscope, Pap Ndiaye doit visiter ce vendredi matin le collège Joséphine-Baker puis le lycée Camille-Guérin à Poitiers. Il était l'invité de France Bleu Poitou ce vendredi . Place du numérique, lutte contre le harcèlement, enseignement des fondamentaux, formation des professeurs, fermeture des collèges : interrogé par Vincent Hulin, il a livré son point de vue sur les grands sujets d'actualité dans les écoles, collèges et lycées.

L'éducation au numérique des enfants (et des parents)

Parmi les mesures prévues dans le cadre du plan pour le numérique à l'école figure un volet sur l’éducation obligatoire aux médias pour les collégiens et une sensibilisation aux réseaux sociaux, qui va englober les parents, à partir de 2024. Pour le ministre de l'Éducation nationale : "Nous avons besoin d'éduquer les enfants au numérique. Vous savez la place que les tablettes, les ordinateurs, les smartphones occupent dans la vie des élèves. Il faut absolument leur montrer comment être des citoyens numériques responsables et ça inclut les parents, ne serait-ce que pour le respect d'un temps devant les écrans qui demeure raisonnable et qui ne compromette pas le travail scolaire. On sait bien que dans toutes les familles, il est difficile de décrocher les enfants des écrans. Il faut agir de ce côté en informant les parents des dangers, notamment sur la question du cyber-harcèlement, et faire de telle sorte que le numérique soit un outil pour l'école, mais un outil maîtrisé."

Lutte contre l'homophobie

Des groupes de sensibilisation, de prévention et d'action contre l'homophobie à l'école seront créés dans chaque académie dans les prochaines semaines. Une mesure annoncée après le suicide du jeune Lucas, 13 ans, victime de harcèlement scolaire et d'homophobie dans son collège des Vosges."La question spécifique des haines anti-LGBT mérite une attention particulière" a insisté le ministre ce vendredi sur France Bleu Poitou. "Nous allons former, dans chaque académie. Cette question est absolument centrale et je veux que les discriminations quelles qu'elles soient reculent dans les écoles parce qu'elles pourrissent la vie de trop nombreux élèves, elles compromettent les résultats scolaires et elles amènent parfois à des drames."

Le code au collège, une priorité ?

"J'insiste beaucoup sur les fondamentaux et on va consacrer une heure par semaine à travailler sur les fragilités des élèves en sixième en français et en mathématiques. J'insiste beaucoup sur l'écriture en particulière au cours moyen et en sixième. En parallèle, on a besoin de renforcer le numérique. À la fois pour valoriser le numérique et pour s'en protéger comme je le disais. Et aussi parce que dans les années à venir, on va avoir besoin de centaines de milliers d'informaticiens, d'ingénieurs. Il faut donc que cette spécialité soit renforcée, en particulier du côté des filles, car il y a un déséquilibre fille-garçon très important et il faut faire en sorte que ces métiers-là soient des métiers plus féminisés qu'aujourd'hui."

La formation des enseignants

"On forme les enseignants et à Poitiers, vous en savez quelque chose puisque Poitiers est la capitale de la formation des enseignants avec le réseau Canopée. On a besoin de mieux former les enseignants, à la fois en formation initiale et en formation continue, et ça fait justement partie des nouvelles missions que l'on va proposer aux professeurs, avec une hausse de leur rémunération relative à leur formation, à une formation continue qui sera renforcée dans un certain nombre de domaines, y compris le numérique."

Fermeture de collèges en zone rurale

Dans les Deux-Sèvres, la possible fermeture des collèges de l’Absie et Mazières-en-Gâtine a été annoncée. Les deux établissements pourraient fermer d'ici trois ans. Dans un département rural où l’IPS, l’indice de position sociale, est souvent faible, et qui ne dispose pas ou peu de zone d’éducation prioritaire, ces fermetures sont mal perçues. L'un de ces collèges compte 89 élèves. "Un trop faible nombre d'élèves ne permet pas d'assurer dans les meilleures conditions l'enseignement au niveau du collège et puis de projeter les élèves dans une ambition scolaire. Donc, on accompagne lorsque des collèges doivent être fermés, mais on fait également très attention du côté des zones rurales. On ne traite pas les zones rurales comme les zones urbaines. Il y a une attention particulière à ce que les élèves puissent être plus à voir des équipements scolaires, que ce soit des écoles, des collèges ou des lycées qui demeurent à proximité raisonnable de leur domicile. Mais il faut parfois prendre des décisions de cette nature, le tout dans un contexte de baisse démographique des effectifs scolaires."