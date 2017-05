Edwige Diaz la patronne du FN de Gironde veut travailler avec les Républicains

La secrétaire départementale du Front National, qui est aussi candidate dans la 11ème circonscription, estime que la frontière avec le parti de droite est plus fine que jamais et que les deux partis ont intérêt désormais à travailler ensemble. Elle était l'invitée de la matinale.

Comment jugez-vous les premiers pas d'Emmanuel Macron?

Edwige Diaz : "Je constate que sa première action a été de nommer un Premier Ministre issu des Républicains, donc j'ai envie de vous dire l'UMPS est mort, vive en Marche. Nous remettons cette expression au goût du jour et pour cause, nous avons été visionnaires en disant que le clivage n'était plus gauche-droite, mais mondialistes-patriotes. Le discours au delà des partis a ses limites, car si on prend l'exemple de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, il était contre l'augmentation de la CSG et aujourd'hui, il va devoir le faire, donc il faut avant tout de la cohérence. "

Pourquoi selon vous le FN a échoué à cette présidentielle?

Nous avions je pense tout le système et l'oligarchie contre nous, nous avons été caricaturés. Moi j'ai quand même envie de me réjouir des 10 millions d'électeurs qui ont choisi de nous faire confiance et c'est pour eux qu'on va continuer aux législatives. Nous avons obtenu en Gironde des scores historiques pour cette terre ancrée à gauche depuis des décennies notre travail paie, bien sur il n'est pas parfait mais nous sommes là pour continuer à le rendre meilleur et plus audible.

Le FN est en proie depuis le lendemain du second tour à une guerre de clans. Ou vous situez vous?

Moi depuis que je suis au FN j'entends dire qu'il y a des tensions et des clivages au sein du parti, mais pour être à la tête du FN de Gironde depuis quelques mois, je peux vous dire que cela se passe très bien sur le terrain avec nos troupes, on ne ressent pas ce clivage de l’extérieur. Il faut qu'on continue à faire plus de pédagogie et notamment en Gironde à tendre la main aux Républicains qui sont orphelins en Gironde, car ils avaient soutenu Juppé, et aujourd'hui nous avons à travailler avec eux, la frontière entre eux et nous est fine, d'ailleurs je suis moi même une ancienne sarkozyste et s'il ne veulent pas se fondre dans la masse des traitres et des vendus qui ont rejoint Emmanuel Macron.

Comment expliquez-vous votre ascension si rapide au FN ( simple adhérente en 2012 et secrétaire départementale 4 ans plus tard)?

Par une envie forte d'implication, j'aime beaucoup porter des projets ce qui m'a valu d’être nommée responsable de canton puis de circonscription à un moment ou il fallait que Jacques Colombier passe la main. J'ai conscience d'être arrivé au bon moment, c'est aussi c'est vrai un concours de circonstances car je n'étais pas prédestinée à faire de la politique, mais je travaille aussi beaucoup et je crois que les adhérents le voient.

Comment expliquez vous que le FN chez nous en Gironde parle aux campagnes mais pas du tout aux villes?

C'est très simple, en Gironde on a misé sur le tout métropole, tandis que dans les campagnes, il y a moins de services publics plus de chômage plus de sécurité mais les mêmes impôts que tout le monde. En ville aussi il y a des gens qui souffrent mais ils sont beaucoup moins nombreux, ils ont des transports, et des services qui n'existent pas dans la ruralité.

Combien de députés visez vous en Gironde?

Sans préjuger du vote des électeurs, 4 au maximum, dans le Blayais, le Médoc, le libournais et le Sud Gironde, partout ou nous avons réalisé d'excellents scores à la présidentielle.

