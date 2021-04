Élections départementales : la liste des candidats communistes dans l'Indre

Pour les élections départementales des 20 et 27 juin prochain, le Parti communiste dans l'Indre présentera 15 candidats dans 8 des 13 cantons du département.

Urne et carte lectorale

A la faveur d'un accord conclu avec le Parti Socialiste, La France Insoumise et EuropeÉcologie-Les Verts, le Parti communiste de l'Indre présentera 15 candidats dans 8 des 13 cantons de l'Indre pour les élections départementales des 20 et 27 juin.

Dans un communiqué, Dominique Boué, secrétaire du PCF dans l'Indre estime que "l'enjeu est de sortir le département de 35 années d'inertie et de désertification, et de faire valoir la vie réelle des habitants au travers d'un projet social, écologique et citoyen".

Les candidat.e.s présenté.e.s par la Fédération de l’Indre du Parti communiste dans l'Indre