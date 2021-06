EELV en Ille-et-Vilaine : "pour une écologie positive et constructive" au département

A l'occasion des élections départementales les 20 et 27 juin prochain, France Bleu Armorique recevait Laurence Piou, la porte-parole d'EELV pour le scrutin en Ille-et-Vilaine.

On vote les 20 et 27 juin prochain pour élire nos nouveaux conseillers départementaux. En Ille-et-Vilaine, EELV n'a pas d'élu au conseil départemental. Pour ce scrutin, le parti écolo a investi des duos dans 18 cantons sur 27 à l'ambition de gagner ses premiers sièges.

Laurence Piou, co porte-parole d'EELV pour les départementales en Ille-et-Vilaine explique que le parti espère profiter des bons résultats d'EELV ces derniers mois. "Nous voulons continuer notre lancée après l'élection du sénateur EELV Daniel Salmon, et les bons résultats des Verts à Rennes ou ailleurs aux municipales".

Pour l'instant, les Verts ne souhaitent pas s'allier avec la majorité sortante socialiste, "notre projet est le plus ambitieux en terme écologique" précise Laurence Piou.

Dans le programme d'ELLV pour l'Ille-et-Vilaine, la porte-parole explique vouloir mettre en place une écologie positive et constructive : "on veut sortir de l'idée d'une écologie punitive, on veut accès sur le positif : mieux manger, développer les mobilités douces comme le vélo" précise Laurence Piou.

"Il faut encourager les conversions des agriculteurs vers le bio, avec des débouchés pour eux"

Concernant l'action social, EELV propose d'instaurer "un minimum social garanti, c'est-à-dire un revenu pour les 18/25 ans pour les jeunes en grande précarité, c'est pour les aider à se lancer dans la vie" explique Laurence Piou.

EELV a investi des duos dans 18 cantons sur 27 en Ille et Vilaine.

Laurence Piou est candidate sur le canton de Guichen en duo avec Thierry Edet.

Sont également candidats dans ce canton :

- les élus sortants de la majorité départementale PS : Roger Morazin et Michèle Motel

- Didier Le Chenechal et Virginie Péron de la liste Nous l’Ille-et-Vilaine, une déclinaison de liste régionale portée par Thierry Burlot

- Rassemblement national avec Nicole Belhomme, et Louis Gilois.