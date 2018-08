Pays Basque, France

Le Pays Basque nord n'a pas de représentant au Parlement Européen au cours de cette législature. Ça changera peut-être à partir des élections de 2019. Une candidate se positionne déjà : c'est Sophie Bussière, la patronne d'Europe Écologie - Les Verts (EELV). Elle figure en 12e position dans la liste de 15 noms publiée par son parti.

#européennes2019

Les adhérents @eelv ont choisi @yjadot comme tête de liste après avoir validé la présentation d’une liste écologiste ouverte.

Les 16 premiers candidats @eelv sont validés.

Les candidats de la société civile et des éventuels partenaires seront intégrés plus tard. pic.twitter.com/XQceWVgILV — Bruno Bernard (@brunobernard_fr) July 16, 2018

Position éligible

La candidate prend cette désignation avec prudence est sait que son élection "va dépendre des électrices et électeurs. Tout bouge rapidement et on ne peut pas savoir ce qui va se passer d’ici mai. On a des discussions en cours pour savoir quelle serait la meilleure liste. On discute avec Génération.s de Benoît Hamon". La secrétaire Pays Basque d'EELV explique que "Là, c'est vraiment la première phase de désignation qui ne porte qu sur des candidatures internes. La liste définitive ne sera pas connue avant octobre ou novembre".

Un nouveau scrutin

Les élections européennes sont organisées le 26 mai 2019 avec de nouvelles règles électorales : une liste unique pour toute la France et 79 députés à élire à la proportionnelle. La France aura cinq députés supplémentaires, grâce aux sièges laissés vacants par le Royaume-Uni qui quitte l'Union Européenne.