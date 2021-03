Effectifs de police : la sénatrice de l'Indre et le syndicat Alliance attendent davantage de Gérald Darmanin

La visite de Gérald Darmanin ce lundi 22 mars était réclamée notamment par le syndicat Alliance Police Nationale. Ses membres dénoncent depuis des années un manque d'effectifs au sein du commissariat de Châteauroux. On y compte aujourd'hui 101 agents. Cinq stagiaires sortis d'école devraient les rejoindre avant l'été. Mais avant la visite du ministre, le syndicat prévient : ces renforts ne seront pas suffisants.

"Nous avons perdu plus de 50% de nos effectifs en 20 ans : nous étions 220 au début des années 2000. Cinq policiers de plus, ça ne sera pas suffisant. Sur les cinq qui vont arriver en cours d'année, nous avons déjà deux départs en retraite prévus", détaille Fabrice Bransolle, secrétaire départemental du syndicat Alliance. "On sait que c'est pas évident, plusieurs commissariats sont dans la même situation que nous", reconnaît-il. Pour travailler "sereinement et en sécurité" le policier estime que l'arrivée de dix agents supplémentaires est un minimum, vingt serait plus adapté.

La sénatrice de l'Indre Frédérique Gerbaud attend la venue du ministre depuis plusieurs mois. La parlementaire met régulièrement en exergue la situation du commissariat de Châteauroux, avec notamment la perte de 19 agents en 2019. Il était temps que Gérald Darmanin visite Châteauroux : "Je me félicite qu'il vienne. C'est une signe fort. Je lui expliquerai ce que je lui explique depuis plus d'un an et demi : je pense qu'il a parfaitement conscience du dossier. J'attends de voir les annonces qu'il va faire. Mais si il pouvait être attentif à la demande concernant les cinq policiers qui ont demandé à être mutés ici, voilà qui serait un signe encourageant pour les policiers de Châteauroux". Si le ministre accède à la demande de mutation vers Châteauroux de cinq agents plus expérimentés que les cinq jeunes recrues dont la venue est déjà actée, dix policiers devraient gonfler les rangs du commissariat castelroussin.