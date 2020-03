Effet du coronavirus ? Les isérois ont donné une prime aux sortants lors du premier tour des municipales

Des électeurs à la recherche d'une figurante rassurante ?

Le contexte lié à l'épidémie de coronavirus et à la faible participation (entre 30% et 50% dans la plupart des communes de l'Isère) a semble-t-il bénéficié aux maires qui briguaient un nouveau mandat. On parle souvent de la "prime au sortant", les électeurs, peut-être rassurés par une figure connue, l'ont attribué plus largement que d'habitude, lors de ce premier tour des élections municipales 2020. A Grenoble, le score d'Eric Piolle, le maire sortant écologiste (46.55%), dépasse les prévisions les plus hautes des sondages : 40 % selon le sondage de LREM publié jeudi dernier, 36 % dans notre dernier sondage France Bleu Isère-Le Dauphiné Libéré de février. Malgré la présence de 6 autres listes, il est en ballotage très favorable, avec plus de 25 points d'avance sur son premier challenger, l'ancien maire de Grenoble Alain Carignon.

Beaucoup de sortants se sont vus réélir dès le premier tour, souvent confortablement

C'est le cas d'Alain Moyne-Bressant (74 ans) à Crémieu et Gérard Dezempte (69 ans) à Charvieu-Chavagneux. Tous les deux maires depuis 1983, ils vont, tous les deux, entamer leur septième mandat. A Voiron, Julien Polat (DVD), non plus, n'aura pas besoin d'un deuxième tour (56.7%) malgré la présence de 3 autres listes. A Vienne, Thierry Kovacs (LR) est reconduit dès le premier tour avec 52.5% des suffrages. A Saint-Martin-d'Hères, le communiste David Queiros est réélu tout de suite, malgré la présence qtrois autres listes avec 53,64%.

Réélus aussi Christophe Borg (60%) à Pontcharra, Robert Duranton (59%) à Roussillon., Patrick Margier (53%) à La Verpillière, Joël Gullon à La Côte-Saint-André (64,64%) ou encore Michel Serrano à Pont-de-Beauvoisin (57%).

Pour certains, pas de suspense, parce qu'il n'y avait qu'une seule liste. C'est le cas pour Fabien Rajon à La Tour du Pin ou encore Eric Bonnier à La Mure.

La prime au sortant ? Pas pour tout le monde

Mais cette prime, tout le monde ne l'a pas touchée : à Fontaine le maire communiste Jean-Paul Trovero est en ballotage défavorable. Et à L'Isle d'Abeau le sortant Alain Jurado n,'arrive qu'en 4e et dernière position.