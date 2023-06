EH Bai n'ira pas aux sénatoriales, Frédérique Espagnac "ferme la porte" dénonce la gauche abertzale

En 2020, EH Bai avait obtenu de nombreux élus aux municipales et aux départementales

La formation de la gauche abertzale annonce ce jeudi 22 juin, qu'elle ne participera pas aux élections sénatorailes de septembre 2023. Des contacts avaient pourtant été pris avec la sénatrice sortante socialiste Frédérique Espagnac en avril, affirme EH Bai. Il s'agissait de présenter une liste sous l'étiquette de la gauche plurielle, sur laquelle la deuxième place aurait été réservée à un maire abertzale. Finalement, "EHBai a aussi été surpris par les reports successifs pour tenir une réunion. (...) Frédérique Espagnac renonce à sa proposition d’avril et ferme la porte à l’élaboration d’une liste commune. Elle a ainsi fait part à EHBai de sa décision d’attribuer la deuxième place de la liste à un élu extérieur au mouvement lors d’une réunion qui s’est tenue au début de la semaine du 19 juin".

Frédérique Espagnac, sénatrice (PS) des Pyrénées-Atlantiques © Radio France - Oihana Larzabal

Le mouvement de la gauche abertzale déplore aussi "le peu de sérieux de Mme Espagnac et du Parti Socialiste (...) ces pratiques politiques sont très éloignées des pratiques de notre mouvement politique". En guise d'avertissement, il affirme disposer de plus d'une centaine de grands électeurs, "en conséquence, les voix des élu·es abertzale de gauche peuvent être déterminantes". Contactée, Frédérique Espagnac n'a pas répondu à nos demandes.

Max Brisson repart avec une liste de maires

Max Brisson, sénateur LR des Pyrénées-Atlantiques © Radio France - Bixente Vrignon

Cette semaine, un autre sénateur sortant, Max Brisson (LR), a annoncé qu'il se représentait. Sur sa liste, la conseillère départementale béarnaise Fabienne Costedoat-Diu, et le maire d'Iholdy Beñat Cachenaut. Marie-Ange Cazala, maire de Bénéjacq, et Michaël Dessein, maire d'Aste-Béon occupent les places de suppléants. Max Brisson veut défendre la décentralisation et redonner la priorité aux communes ainsi qu'aux élus locaux pour légiférer sur le territoire face à ce qu'il qualifie "d'état centralisateur".

Au dernier scrutin de 2017, Max Brisson avait obtenu 311 voix , enlevant de peu le siège à un deuxième élu de gauche. Seuls les "grands électeurs" désignés par chaque commune au pro-rata du nombre d'habitants participent à ce scrutin organisé le 24 septembre prochain. Dans le département des Pyrénées-Atlantiques, chaque liste doit comporter trois candidats titulaires et deux suppléants. Les sièges sont pourvus dès le premier tour au scrutin proportionnel.