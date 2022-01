EH Bai ne donnera pas de consigne de vote pour la présidentielle

Le parti de la gauche abertzale a réuni son assemblée générale le 17 décembre dernier, l'occasion de faire le point sur l'avancée de son projet politique, mais aussi de parler des prochains rendez-vous. Pour la présidentielle, comme en 2017 et en 2012, EH Bai ne donnera pas d'indications à ses électeurs explique le porte-parole Nicolas Blain. "Nos militants et militantes sauront faire le meilleur choix à cette élection-là, par contre on démarrera la campagne des législatives le plus tôt possible pour quand même être présents dans le débat politique" ajoute le responsable abertzale. Maire et conseillers départementaux encartés à EH Bai seront libres d'apporter leur parrainage à l'un ou l'autre des candidats mais la coalition abertzale leur demande d'en être informée et de prendre en considération son projet politique "même si on n'a pas listé de candidat EH Bai - compatible", précise Nicolas Blain .

EH Bai fête ses 15 ans cette année et le parti souhaite aussi rénover son projet politique et "répondre aux jeunes qui font de la politique autrement" pour renouveler ses militants. Pour les législatives de juin, EH Bai présentera trois candidats dans les trois circonscriptions du Pays Basque.

En 2021, EH Bai avait progressé électoralement aux élections départementales © Radio France - Stéphane Garcia

Idekidura bat gazteriari

15 urte pasatu dira EH Bai sortu denetik gero. Aurten preseski mugimendu abertzalearen ihardunaldiak antolatuko dira, nahiz eta EH Bai-k ez duela bakarrik eramanen. "Bien artean gira" adierazten du Anita Lopepe bozeramaileak, "lehen instituzio bat lortu dugu, konfrontamendu armatua fini da. Behar da pausatu eta gibel eta aitzin begiratu" gehitzen du. Azken urte hauetan, ezker abertzale bezala beren burua duten mugimendu batzuk sortu dira "mugimendu abertzale hortaz egina da" dio Anita Lopepek, "naturala da maila handi batean. Balio dute erne egoiteko eta gure burua beti galdezkatzeko: zer dugun egiten ontsa eta zer ez, bainan guretako inportanteena da gogoeta horiek molde zabalean eta kolektiboan eramaitea".