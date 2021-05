"Les résidents des Ehpad sont des citoyens à part entière" : Brigitte Bourguignon

Pourquoi cela semble si difficile de mettre en place le déconfinement dans les maisons de retraite et les Ehpad alors que la plupart des personnes âgées sont vaccinées ? La ministre déléguée chargée de l'Autonomie, Brigitte Bourguignon était l'invitée de France Bleu Paris ce jeudi à 8h15.

Les personnes âgées sont des citoyens à part entière

"On a commencé par alléger le protocole dès le mois de juillet car il fallait protéger sans isoler, indique la ministre. Elle réaffirme qu'aujourd'hui, que les personnes âgées ont le droit de sortir et de recevoir des visites.

J'entends la douleur des familles qui ne peuvent pas voir leurs proches en toute liberté et je la partage, dit-elle, j'ai trop de remontées en ce sens. Brigitte Bourguignon ne veut pas faire de généralité car beaucoup de directeurs appliquent les directives et allègent le protocole dit-elle en réaffirmant que les résidents sont des citoyens à part entière.

"Je demande aujourd'hui aux établissements d'assouplir et d'appliquer les protocoles que nous avons mis en place parce que c'est inacceptable", dit la ministre.

Distanciation affective, autoritarisme dans les Ehpad ?

La ministre répond qu'on doit enlever les plexiglass et indique que les visites en chambre sont possibles. Mais elle précise qu'il y a encore des contamination et que les directeurs sont pris entre deux feux : les directives et les avis médicaux.

Il faut faire du cas par cas, affirme Brigitte Bourguignon, "on ne peut pas passer d'un extrême à l'autre mais sur la liberté d'aller et venir, je demande aux directeurs d'être très vigilants là-dessus.

Nous allons mettre en place des référents dans les maisons de retraite

Sur les moyens, la ministre précise : "Nous avons renforcé l'encadrement, nous mettons 2,1 milliards pour rénover les établissements, les ouvrir vers l'extérieur".

Du rapport de la Défenseure des droits, elle retient la mise en place de référents dans les maisons de retraite "parce que je crois à la médiation, je crois au dialogue".

"Je ne suis pas dans "l'Ehpad bashing", dit la ministre, donc il faut faire attention quand on parle de personnel voleur, des violences. "Si ça existe il faut que ça soit dénoncé, il faut une enquête de suite mais on ne peut pas faire des généralités sans dire où cela se passe".

"Je crois qu'aujourd'hui il y a de très belles choses qui sont faites dans les Ehpad, il y a des soignants qui sont restés vivre avec des résidents pendant la première vague. On oublie déjà tout ça pour repasser à cette phase offensive. On est aujourd'hui en train de construire cette liberté d'aller et venir et de la réaffirmer", souligne la ministre.

Les Ehpad de demain

Ce sont des lieux qui doivent devenir attractifs au bout d'un parcours d'autonomie, affirme la ministre. Ils doivent être tournés vers l'extérieur pour ne plus avoir "cette impression d'enfermement".

Elle indique aussi que la "transition démographique doit être abordée avec l'enjeu économique que cela représente. Il faut se préparer à cette situation, c'est un atout économique et pas un coût" conclut-elle.