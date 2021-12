Elbeuf : la jeune conseillère municipale sera à Villepinte ce dimanche pour soutenir Eric Zemmour

"Oui bien sûr" qu'elle sera Villepinte (Seine-Saint-Denis) ce dimanche après-midi pour écouter Eric Zemmour. Marie Durand répond avec enthousiasme, elle qui considère aujourd'hui que le polémiste désormais candidat est le "meilleur pour faire le lien entre la droite Les Républicains et le Rassemblement National".

La jeune élue de 24 ans a été déçue par Debout la France et Nicolas Dupont-Aignan dont elle s'est éloignée depuis le début de l'année pour se rapprocher d'Eric Zemmour dont les discours sur "l'immigration, la sécurité et l'économie" la convainquent davantage. "Il a une vision de la France, il connaît son histoire. Il sait parler et débattre". Elle est certaine qu'il aura les idées et le programme pour convaincre plus largement.

Le nom du parti dévoilé

Elle l'attend en tout cas ce dimanche après-midi. "Ce sera une démonstration de force" veut-elle croire, portée par les chiffres annoncés : près de 20 000 personnes attendues à Villepinte. "Cela montre qu'il parle aux gens, qu'il suscite la curiosité et que les gens veulent connaître ses idées et son programme" se réjouit la jeune ingénieure.

Ce meeting sera aussi l'occasion de dévoiler le nom du parti d'Eric Zemmour, mais aussi les logos pour sa campagne ainsi que ses slogans.

Un défenseur de la "vraie valeur des femmes"

Pour elle, pas de doute Eric Zemmour a largement la carrure du futur Président de la République et les critiques, elle les balayent. Pas question pour Marie Durand de penser qu'Eric Zemmour puisse être misogyne. Faire partie des "Femmes avec Zemmour" n'est en rien incohérent.

"Eric Zemmour est opposée à la discrimination positive qui veut que l'on promeuve des femmes à certains postes parce qu'elle sont des femmes. _Il défend donc la vraie valeur des femme_s" d'après la jeune élue pour qui le combat des femmes aujourd'hui se concentre sur la lutte "contre les violences conjugales, d'insécurité dans la rue, de harcèlement de rues ou dans les transports en commun". Des sujets que défend le polémiste-candidat estime Marie Durand.

Un clip "original" pour déclarer sa candidature

Quant au clip de candidature diffusé mardi dernier sur les réseaux sociaux, elle a trouvé la manière "originale et intéressante. Cela n'a jamais été fait de cette façon" justifie-t-elle.

La conseillère municipale rejette en revanche les critiques et les accusations sur le non-respect des droits d'auteurs pour de nombreuses images utilisées dans la vidéo. Elle y voit des tentatives de déstabilisation pour empêcher la candidature du polémiste. Elle compte donc sur le meeting de ce dimanche pour montrer aux détracteurs la force de son candidat et de ses soutiens.