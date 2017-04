Présidentielle à Behren-lès-Forbach : "après Mélenchon, on votera Macron, on n'a pas le choix"

Jean-Luc Mélenchon n'a pas appelé, au soir du 1er tour de la présidentielle, à voter Emmanuel Macron. Que comptent faire ses électeurs de Behren-lès-Forbach, en Moselle Est, qui l’ont porté largement en tête à près de 43% ? La plupart d'entre eux feront barrage au FN.

Alors que François Fillon, Benoit Hamon appelaient dès dimanche soir à voter pour Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, pour faire barrage à Marine Le Pen et au FN, Jean-Luc Mélenchon a refusé de se positionner. Jean-Luc Mélenchon se justifie en expliquant qu'il s'en remet aux 440.000 militants de la France insoumise. Il veut les consulter et les laisser décider.

Mais au-delà des militants "insoumis", que comptent faire ses simples électeurs au second tour ? Question posée à Behren-lès-Forbach, la ville de Moselle où Jean-Luc Mélenchon a fait son plus gros score, avec près de 43% des voix : "on n’a pas le choix, on va voter Macron même si je ne suis pas avec lui. C’est un banquier mais on n’a pas le choix", confie Zitouni sur le parking d’un supermarché.

On ne va pas voter Macron avec plaisir

"On ne va pas voter Macron avec plaisir, mais c’est mieux que Le Pen", déclare Pierre, un retraité qui distribue de la publicité dans les boites aux lettres pour améliorer sa pension de 1.000 euros. Et pourquoi ne pas voter blanc ? "Non, je n’ai jamais voté blanc, j’ai toujours fait un choix".

A la sortie de la crèche, Farid est sûr d’une chose : "je ne vais pas voter pour Marine Le Pen. Mais je ne me reconnais pas non plus en Emmanuel Macron. Je vais le laisser parler, mais pour l’instant tout ce que j’ai entendu, ne donne pas envie de voter pour lui. Donc je me dirige vers un vote blanc, ou l’abstention". Même si cela donne une chance à Marine Le Pen de gagner ? "Elle a très peu de chance de gagner".

Macron, c'est Hollande en plus jeune

Quant à Mohammed, un patron d’une société de nettoyage de Forbach (21,7% pour Jean-Luc Mélenchon), le choix se portera vers Emmanuel Macron "même s’il ressemble à François Hollande, mais en plus jeune".

A Metz, les militants de la France insoumises se donnent rendez-vous ce mardi à 19h30 au café le Shannon pour, entre autres, discuter de leur position au second tour.