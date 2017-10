Election à la présidence du département de la Loire : Alain Laurendon en difficulté ?

Ce devait être une élection jouée d'avance. Finalement les choses se compliquent au conseil départemental de la Loire pour la succession de Bernard Bonne. Alain Laurendon, seul candidat jusqu’ici, a des bâtons dans les roues.

Elu sénateur fin septembre, l'actuel président du département de la Loire doit céder sa place. Mais le remplaçant désigné de Bernard Bonne, Alain Laurendon, ne serait finalement pas le seul candidat lundi prochain, lors du vote. En fait les conseilleurs départementaux auraient bien un choix à faire !

Georges Ziegler n’abandonne pas ?

Entre Alain Laurendon donc, le 3e vice-président a été choisi lors d'un vote - un peu controversé - des élus de droite pour succéder à Bernard Bonne. Et… Georges Ziegler, le perdant du fameux vote interne. En tout cas, le centriste a beaucoup consulté ses collègues ces derniers jours pour prendre sa décision et ses proches ménagent faussement le suspens : " beaucoup de conseillers trouvent qu'il ferait un bon président. Le jeu est très ouvert" nous dit-on.

Très serré au moins effectivement car ils ne sont pas tous convaincus : "un candidat a été désigné et il faut s'y tenir, le conseil départemental n'en sortira pas grandi", réagi notamment un autre élu de droite. . Le principal intéressé de son côté ne confirme pas mais n’infirme pas non plus. "On a le temps encore", d’ici lundi (et le vote) répond simplement Georges Ziegler.

Finalement, un candidat de la gauche

Et dans tout ça, alors qu'ils avaient baissé les bras tant le vote semblait joué d'avance, les élus de gauche au département sont finalement en train de désigner, eux aussi, un candidat. Certainement Pierrick Courbon. Le conseiller municipal de Saint-Etienne profiterait bien de ces divisions à droite pour - au moins - se faire entendre.