Élection de Bardella, phrase raciste à l'Assemblée... La députée Alexandra Masson invitée de France Bleu Azur

L'élection de Jordan Bardella à la tête du Rassemblement national ?

Alexandra Masson : "Le RN est dans la continuité. Jordan Bardella a le dynamise d'un président qui a démontré tout son talent. Il ambitionne de porter notre parti encore plus loin qu'il ne l'est aujourd'hui."

Steeve Briois, un des ténors du parti, dénonce une purge du parti. Il a été évincé des instances nationales...

Steeve est un ami, il a beaucoup œuvré pour que Marine Le Pen soit là où elle est aujourd'hui. Il y est pour beaucoup. Il y a eu une volonté de changement, des désaccords sur la manière de voir l'avenir du parti... C'est dommage, je le regrette. Je réfute le terme de "purge". Ils ont toute leur place dans les années à venir.

Union des droites ?

Il y a quinze ans, je vous aurais dit 'peut-être'. Aujourd'hui, ce combat est complètement dépassé. (...). Nous allons bien au-delà de la droite. Il faut une union de tous les Français autour d'un projet pour la France, pas une union des partis.

Un accord avec Éric Ciotti s'il est élu président des Républicains ?

Vu ses déclarations récemment, ça me paraît compliqué. Éric Ciotti, sa spécialité, c'est marche avant, marche arrière. Depuis quelques jours, nous sommes dans une marche arrière prononcée. Par moments, on le sait, il dit exactement les mêmes choses que nous. Et puis devant certains enjeux électoraux, il recule. On verra dans quelques années. On s'adresse au peuple français. Nous sommes les seuls à avoir un programme fort.

Propos raciste à l'Assemblée nationale d'un député RN ?

Je rappelle que Grégoire de Fournas ( le député qui a été sanctionné, NDLR ) n'a pas été condamné pour des propos racistes. Une fois que les procès-verbaux ont été relus, il n'y avait évidemment aucun propos raciste. Il parlait des migrants sur les bateaux des ONG en Méditerranée.

Mais ces propos, vous les trouvez déplacés ?

C'est maladroit. Mais il faut se remettre dans le contexte. Nous avons une Assemblée dans laquelle tout le monde passe son temps à hurler et s'invectiver. Les gens de la NPES sont insultants de manière perpétuelle, il y a un climat très tendu. Mais les propos repris des procès-verbaux sont clairs : il parlait des migrants sur les bateaux. Et notre politique au RN a toujours été de dire que les migrants récupérés par des bateaux d'ONG devaient être ramenés dans les ports d'origine.

La sanction la plus forte pour un tumulte prise à l'encontre de Grégoire de Fournas me parait complètement inappropriée.

