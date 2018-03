Bastia, France

Depuis le 1er mars les maires insulaires sont invités à voter pour désigner les huit élus qui représenteront les communes de moins de 10 000 habitants à la chambre des territoires. Quatre listes s'affrontent, celle de l'association des maires de la Haute-Corse, conduite par Don Marc Albertini le maire de Ghisoni, rassemble des élus de toutes sensibilités politiques.

Avec ses colistiers, il a une idée bien précise de la méthode qu'il veut mettre en place pour faire remonter les problématiques des petites communes jusqu'aux élus de la Collectivité de Corse.

On sera en prise directe avec le pouvoir régional..

Don - Marc Albertini, Maire de Ghisoni et tête de liste pour l'Association des maires de la Haute - Corse Copier

La nouvelle Collectivité Unique avait suscité, lors des débats relatifs à sa mise en place, de nombreuses craintes de la part d'élus de l'opposition, notamment sur la notion de "proximité". Avec la suppression des conseils départementaux, c'est désormais la Chambre des Territoires qui devra être la courroie de transmission entre les besoins des petites communes et l’exécutif régional.

La Chambre des Territoires sera ce que nous voulons en faire..

Benoit Bruzzi, Maire de Vescovatu et candidat sur la liste de l'Association des maires de Haute - Corse. Copier

Trois autres listes sont en course pour représenter les communes de moins de 10 000 habitants à la Chambre des Territoires. Joselyne Fazi (maire de Renno) conduit celle de l'Association des maires de la Corse-du-Sud, Jérôme Negroni (maire de San Lorenzu) portera la voix de la liste "Paese vivu" et Jean Baptiste Arena (maire de Patrimoniu) celle de la liste "Core in Fronte". Les maires insulaires ont encore dix jours pour voter. Les résultats sont attendus le 20 mars.