Élection des maires reportée - Frédéric Soulier (Brive) : "Une décision qu'on aurait du prendre d'emblée"

Le gouvernement a finalement décidé, ce jeudi soir, de reporter les élections des maires et des adjoints, qui devaient se tenir entre ce vendredi et dimanche. "C'est le bon sens qui l'emporte" estime le maire de Brive, Frédéric Soulier, qui s'était ému de ce maintien auprès de l'Etat.

Le gouvernement a effectué un nouveau revirement, ce jeudi soir, au sujet des élections municipales. Après la décision de reporter le 2nd tour, peut-être le 21 juin, dans les communes où aucune liste n'a été élue au soir du 1er tour, le Premier ministre Edouard Philippe a finalement annoncé que les élections des maires et des adjoints dans les communes où tout s'est joué au 1er tour étaient aussi reportées ! Et ce, alors qu'elles devaient avoir lieu entre ce vendredi et ce dimanche.

C'était "faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais"

En Corrèze, le maire de Brive, Frédéric Soulier, était monté au créneau en protestant. " Cela me paraissait vraiment mal venu et totalement déplacé ", lance celui qui a été réélu, en présence d'une énorme abstention, avec plus de 60% des voix. " Je pense qu'on peut s'adapter pendant cette période, bon sang ! On n'est pas à cinq, six ou huit semaines près. Quand on demande aux Français de respecter le confinement, comment, nous, les élus de la République allions faire autrement ? C'était 'faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais' ! ". Dans sa municipalité, cela aurait amené à faire se réunir 45 personnes à huis clos dans la salle du conseil municipal pour élire le maire, déterminer le nombre d'adjoints et les faire élire aussi.

C'est le bon sens qui l'emporte

Il l'avait fait savoir au préfet de la Corrèze et de Matignon, en lien avec l'association des maires de France. " J'étais en totale opposition dès lundi. Je l'ai dit au plus haut de ceux qui peuvent être amenés à faire changer les choses. On m'a rétorqué 'code électoral' et 'code général des collectivités locales'. Moi, je répondais 'mesure exceptionnelle à situation exceptionnelle'. Là, c'est le bon sens qui l'emporte. Peut-être au nom du comité scientifique, si on veut. Cette décision, on aurait du la prendre d'emblée ". De fait, les équipes sortantes dans environ 30.000 communes concernées voient donc leur mandat prolongé jusqu'à mi-mai, au moins. A cette date, un rapport devra permettre d'indiquer " s'il est possible d'installer les conseils municipaux ", au regard des conditions sanitaires, précise Matignon.