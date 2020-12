Élection du maire de Marseille : Samia Ghali votera pour le socialiste Benoît Payan

Après l'annonce de la démission de la maire de Marseille, de Michèle Rubirola, mardi. Son premier adjoint, Benoît Payan, s'est dit candidat, mercredi, à sa succession pour le fauteuil de maire. Et Samia Ghali, deuxième adjointe à la mairie de Marseille, annonce ce jeudi qu'elle votera pour Benoît Payan.

Samia Ghali confirme son soutien à Benoît Payan

Chef de file d'un groupe de neuf conseillers de gauche, Samia Ghali "ne souhaite pas rajouter un désordre supplémentaire" après le départ de la première femme maire de Marseille, moins de six mois après une élection à rebondissements, "Les Marseillais ne méritent pas cela".

Le 4 juillet, date de l'élection rocambolesque au "troisième tour", au Conseil municipal, Samia Ghali a "passé un contrat avec le Printemps marseillais (la coalition de gauche à la tête de la mairie), pas avec un homme ou une femme, mais avec le Printemps marseillais", a-t-elle réaffirmé.

Si les voix de Samia Ghali et des élus de sa liste étaient absolument nécessaires à la gauche en juillet lors du "troisième tour" pour faire élire Michèle Rubirola et mettre un terme à 25 ans de règne de la droite, elles ne sont plus aussi indispensables cette fois-ci. En effet, deux élus LR ont, depuis, rejoint le bloc du "Printemps marseillais". Néanmoins, elles restent importantes pour renforcer la majorité de Benoît Payan.

"Elle vous fait souffrir la vie politique, parfois elle vous fait pleurer". Samia Ghali

L'ex-sénatrice Samia Ghali n'a pas souhaité commenter les raisons de la démission de la maire. Michèle Rubirola a avancé des motifs de santé pour expliquer son départ prématuré. "Elles lui sont personnelles pour certaines, politiques pour d'autres" a commenté Samia Ghali en ajoutant "Elle vous fait souffrir la vie politique, parfois elle vous fait pleurer".

L'élue a manifesté sa volonté de "mettre les bouchées doubles" : "On ne peut pas être sans arrêt la risée de la France, Marseille doit devenir une vraie capitale, Marseille doit devenir ce qu'elle est, une grande ville, une belle ville", a insisté cette figure des quartiers populaires.

Lundi, un Conseil municipal animé devrait permettre de désigner le nouveau maire de Marseille, qui pourrait bien être le socialiste Benoît Payan, premier adjoint, désormais officiellement candidat.

