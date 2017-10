Election du nouveau maire de Tours ce jeudi soir

Le vote, au sein de la majorité, pour désigner le nom du futur maire de Tours (après la démission de Serge Babary) se déroule ce soir à 18h à l'ancienne mairie. Les 42 élus vont devoir départager Christophe Bouchet (adjoint au Tourisme) et Xavier Dateu (adjoint aux sports).

Ce soir, on connaîtra le nom du futur maire de Tours après la démission de Serge Babary. L'ancien maire, élu au Sénat, a du mettre fin à son mandat en raison de la loi sur le non-cumul des mandats. Pour lui succéder, les 42 élus de la majorité au Conseil Municipal vont se réunir ce soir à 18 heures afin de départager les 2 candidats centristes qui briguent le poste.

Un vote incertain

Sur la ligne de départ, on trouve Christophe Bouchet, 55 ans, adjoint au tourisme et au rayonnement de la ville. Et en face, Xavier Dateu, 52 ans, adjoint aux sports. Alors ce vote apparaît encore très incertain pour les deux candidats, notamment en raison d'une grande inconnue : l'abstention.

Un vote à deux tours

Le vote va commencer à 18 heures, salle Anatole France, dans l'ancienne mairie. Pendant une bonne demi-heure, avant les questions, chaque candidat va exposer de manière totalement libre son projet pour la ville, son équipe, et le nom de son premier adjoint. Pour Christophe Bouchet, soutenu par l'adjoint aux transports Yves Massot, ce sera Marion Nicolay-Cabanne, conseillère municipale et présidente du CCAS. Christophe Bouchet propose aussi que Thibault Coulon, adjoint aux affaires économiques, devienne vice-président de la Métropole si il est élu. Christophe Bouchet, déjà présent à la Métropole, pourrait donc continuer de siéger à Tours-Métropole en tant que maire de Tours, mais pas Xavier Dateu qui n'était pas sur la liste des conseillers communautaires à élire lors des élections municipales (on votait pour les représentants des deux entités).

Pour Xavier Dateu, ce sera l'actuel premier adjoint Jacques Chevtchenko qui le soutient officiellement. Objectif : assurer une continuité pour les élus et surtout pour les services, très inquiets par ce changement de casting. Au bout d'une heure trente de grand oral, les 42 élus iront voter dans l'isoloir. Un deuxième tour est prévu prévu en cas d'égalité avec prime au doyen quoiqu'il arrive.

A noter que le vote solennel en conseil municipal pour désigner le futur maire, se déroulera le 17 octobre.