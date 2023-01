Élection du nouveau président de la région Grand Est : bonne ou mauvaise nouvelle pour l'Alsace ?

Un peu moins d'un mois après la démission surprise de Jean Rottner, les élus de la région Grand Est vont élire leur nouveau président ce matin à partir de 11h à l'hôtel de région de Metz. Ce devrait être celui qui a assuré l'intérim, Franck Leroy, maire d'Epernay, qui va prendre la succession. Pour la première fois depuis la création de cette grande région en 2015, le président ne sera donc pas Alsacien.

ⓘ Publicité

Inquiétude chez certains maires

Cela provoque de l'inquiétude chez de nombreux maires alsaciens explique Vincent Debès, le président de l'association des maires du Bas-Rhin. "Lors des récentes cérémonies de vœux on m'en a beaucoup parlé. Des élus ont cette inquiétude qu'il n'y ait pas cette même proximité et que les dossiers alsaciens soient moins bien connus. Jean Rottner a été maire de Mulhouse, moi même j'avais son portable et il était assez disponible. Cela risque de fragiliser les échanges directs".

"C'est le moment de dépassionner ce débat"

Pour les tenants d'une sortie de l'Alsace du Grand Est, au contraire, c'est plutôt une bonne nouvelle : le moment de discuter avec ce nouveau président, quelqu'un qui n'a pas de passif. Le moment de "dépassionner" ce débat estime le député LR du Haut- Rhin, Raphael Schellenberger, qui a qui a déposé l'année dernière une proposition de loi en ce sens : "ça va nous permettre d'avancer peut-être un peu plus sereinement sur ce dossier. Certains conseillers régionaux alsaciens vont aussi peut-être dire ce qu'ils pensent plus facilement".

Même son de cloche pour les députés alsaciens macronistes, qui eux aussi ont déposé une proposition de loi pour la sortie de l'Alsace du Grand Est . Tous espèrent en tout cas en discuter très vite avec le nouveau président de la région.

Des politologues un peu plus réservés

Pour Philippe Breton, politologue de l'observatoire de la vie politique en Alsace, ça ne changera rien sur ce dossier : "Le groupe auquel appartient le futur président a toujours défendu l'idée d'une grande région. Alsacien ou pas, le président de la région Grand Est ne peut pas, par nature, compte tenu de sa fonction, aller dans le sens de cette revendication". Philippe Breton rappelle également que cette décision, si elle est prise un jour, sera prise au niveau du gouvernement ou de l'Elysée.