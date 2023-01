Election législative partielle à Angoulême : le débat sur France Bleu La Rochelle

Dimanche, c'est le second tour de l'élection législative partielle dans la première circonscription de la Charente. Les deux finalistes se sont retrouvés, ce mardi après-midi, autour des micros de France Bleu La Rochelle. Thomas Mesnier pour la majorité présidentielle, dont l'élection au mois de juin a été invalidée par le Conseil d'État en raison de 27 irrégularités, et René Pilato de la Nupes, ont débattu des résultats du premier tour, et de la réforme des retraites. Seulement 42 voix ont séparé les deux candidats dimanche dernier, alors que le taux d'abstention était particulièrement important : autour de 72%.

ⓘ Publicité

Thomas Mesnier, député sortant représentant la majorité présidentielle © Radio France - Hervé Deunf

Les deux candidats ont confirmé qu'ils comptaient sur la proximité, le porte-à-porte pour convaincre leurs électeurs, ceux qui ont fait d'autres choix, et les abstentionnistes (il n'y a eu que 28% de participation au premier tour). Thomas Mesnier compte bien amplifier son avance, de 42 voix seulement pour l'instant. René Pilato estime qu' "une défaite pour Monsieur Macron, c'est aussi voter Pilato qui se bat contre la réforme des retraites à 64 ans".

René Pilato de la NUPES © Radio France - Hervé Deunf

Les retraites au cœur du débat

La réforme des retraites, c'est le thème majeur de ce débat sur France Bleu La Rochelle. Thomas Mesnier indique qu'il s'agit d'une réforme nécessaire : "Il est question, pour ne pas baisser le pouvoir d'achat des actifs, pour ne pas baisser le pouvoir d'achat des pensions de retraite, de devoir travailler un petit peu plus pour équilibrer le système des retraites. Je ne veux pas d'un système de retraite où chacun doit capitaliser pour sa propre retraite". Réponse de René Pilato : "On est capable de financer la retraite à 60 ans avec 40 annuités. Les financement c'est une volonté politique : 157 milliards par an sont donnés, sans aucune contrepartie, aux grandes entreprises de ce pays. Donc, quand on nous parle de 10 milliards hypothétiques que le gouvernement envisage, on n'est pas d'accord".

loading