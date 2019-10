Election municipale à Avranches, le maire sortant consulte la population en prélude à sa campagne

David Nicolas repart en campagne pour briguer un nouveau mandat à la tête de la ville d'Avranches, et le maire sortant compte associer la population à la constitution de son projet... et de sa liste.

Le maire sortant d'Avranches, David Nicolas, a présenté ce mercredi après-midi sa démarche en vue de la constitution d'un programme et d'une liste pour les municipales de 2020. David Nicolas avait déjà officialisé sa candidature pour un second mandat avant l'été. Désormais il entre dans la phase active de constitution du projet de la majorité sortante.

Parole aux citoyens pour concevoir le programme

_"_Nous allons tenir quatre réunions publiques d'ici la fin de l'année pour recueillir les idées, les priorités des habitants d'Avranches, sur une série de sujets", précise le maire. Lors de ces "consultations citoyennes", les participants sont invités à s'exprimer sur les thèmes de la qualité de vie, sur le rapport entre élus et citoyens et sur les grands investissements structurants à réaliser pour l'avenir de la commune. Une première réunion le 18 septembre avait réuni une 50e de personnes. La prochaine est prévue le 11 octobre, sur la commune déléguée de Saint-Martin-des-Champs.

L'idée c'est de pouvoir croiser les expertises pour écrire notre projet et renouveler notre liste.

Pour David Nicolas, "tout le monde, élu, technicien de la collectivité, habitant, bénévole d'association, a une expertise de sa ville et l'idée c'est de pouvoir croiser ces expertises pour écrire notre projet et au passage renouveler notre liste". C'est l'autre enjeu pour le candidat qui va repartir avec une 20e de membres de sa majorité. Il va devoir "recruter" d'autres volontaires pour l'accompagner et clore une liste de 35 noms. Tout cela devrait être prêt pour l'entrée réelle dans la campagne au début de l'année 2020.

Face au maire sortant, c'est encore le flou concernant les candidats potentiels

Mais une campagne électorale face à qui? Pour l'heure, David Nicolas est assez seul à avoir officialisé sa candidature. Il a seulement été imité par la conseillère régionale du Rassemblement national, Marie-Françoise Kurdziel. Cette dernière compte mener une liste l'an prochain à Avranches, mais fait preuve de prudente car réunir 35 personnes reste compliqué : elle se laisse pour cela jusqu'à la fin de l'année. A droite, l'ex maire Guénhael Huet, principal opposant de David Nicolas durant le mandat qui s'achève estime qu'il est trop tôt pour se positionner et se contente "d'écouter et d'observer". Son ancien attaché parlementaire, et désormais Conseiller départemental, Antoine Delaunay, lui, consulte et travaille pour proposer une alternative mais pour l'heure, il n'indique pas s'il serait le leader de cette possible liste. Enfin à gauche, rien n'est tranché ou presque : Nicolas Ferreira, élu sur la liste de David Nicolas en 2014, mais parti avec le soutien du PS aux législatives trois an plus tard, a décidé de ne pas repartir avec le maire sortant et il ne compte pas mener une liste concurrente.