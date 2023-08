Élection municipale à La Riche : la deuxième liste candidate "ne veut pas du retour d'un management toxique"

Sans surprise, une deuxième liste se lance dans la course à la mairie de La Riche. Une liste "citoyenne" menée par Sébastien Clément, conseiller d'opposition et ancien adjoint, accompagné par Armelle Audin, également ancienne adjointe. Dans son communiqué, la liste "Ensemble pour La Riche" entend notamment "remettre en place des conditions sereines d'exercice au sein des services", référence évidente à la condamnation de l'ancien maire - et seul candidat jusqu'alors - Wilfried Schwartz, dans l'affaire dite de la " gifle ", pour laquelle l'ancien élu a été condamné à six mois d'inéligibilité. Armelle Audin ne s'en cache pas, "nous ne voulons pas ce retour de management toxique" assure-t-elle, jugeant "inadmissible" la candidature de Wilfried Schwartz, "il a dit qu'il quittait la politique, il aurait dû s'en tenir à ses déclarations. "C'est quelqu'un qui a de grandes ambitions personnelles et qui estime être le seul à pouvoir mener à bien la politique à La Riche" poursuit-elle, "cela ne donne pas une bonne image de la politique tourangelle. Les personnes qui ne sont déjà pas très partantes pour aller voter, je ne pense pas que cela leur donne envie de se déplacer…"

ⓘ Publicité

"C'est un hold-up démocratique"

D'autant que, d'après la numéro deux de la liste, le calendrier profite à la majorité sortante avec des démissions fin juin et une campagne électorale en plein cœur de l'été avant le premier tour, le 10 septembre. "C'est une stratégie voulue par l'équipe de M. Schwartz" assène Armelle Audin, "afin que personne ne puisse faire une autre liste, que les habitants ne soient pas vraiment au courant ou qu'ils ne puissent pas s'inscrire sur les listes électorales. C'est un hold-up démocratique."

Une démocratie locale qu'entend redorer l'équipe de Sébastien Clément, avec un maire "chef d'orchestre et non chef de clan qui tire toutes les ficelles" peut-on lire dans le communiqué. Un maire qui baissera son indemnité de fonction, promet Sébastien Clément qui assure "travailler avec plusieurs mouvements politiques progressistes locaux".