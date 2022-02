Election municipale à Menton : la guerre est déclarée avant le second tour

L'ambiance était déjà très tendue entre les deux anciens collaborateurs du maire historique, Jean-Claude Guibal, la guerre est désormais clairement déclarée. Sandra Paire a refusé de participer à un débat mercredi soir sur France 3 Côte d'Azur avec Yves Juhel. Elle dit avoir engagé des procédures judiciaires contre son adversaire. Les deux listes menées par les anciens adjoints de Jean-Claude Guibal sont arrivées en tête ("Menton pour tous", Yves Juhel, 35,23% et "Unis pour Menton", Sandra Paire, 33,01%) avec deux points d'écart, dimanche dernier, au premier tour de l'élection municipale mentonnaise. Anthony Malvault qui porte la troisième liste en présence, candidat divers droite, soutenu par le Rassemblement National, n'a pas accepté de débattre non plus.

La guerre entre les héritiers de Guibal

Les deux candidats arrivés en tête du premier tour s'accusent mutuellement de plagiat concernant leurs programmes, même si Yves Juhel se pose en pourfendeur du système. "J'ai été adjoint à l'urbanisme de Jean-Claude Guibal mais je n'ai collaboré à aucun système, je n'accepte pas que les décisions concernant des postes, des concessions de plage ou autres soient prises au cabinet du maire. Je dénonce le système clanique qu'avait fini par instaurer Jean-Claude Guibal." Yves Juhel, élu maire le 9 novembre dernier à une voix près, ne comprend toujours pas la démission de Sandra Paire et d'une vingtaine de conseillers municipaux dans son sillage, alors qu'ils auraient pu siéger dans l'opposition. "On impose une nouvelle élection aux Mentonnais, qui a un coût, en pleine fête du citron, en pleine crise sanitaire" regrette-t-il. Yves Juhel aurait aimé débattre avec Sandra Paire "qui fait preuve d'un déni de démocratie en acceptant pas de présenter son programme lors d'un débat, d'échanger sur des idées, de confronter des points de vue".

Sandra Paire a expliqué dans un post Facebook ce mercredi pourquoi elle ne souhaitait pas débattre avec son adversaire "sans foi ni loi". Elle considère qu'elle ne peut pas discuter avec Yves Juhel, "en qui elle n'a pas confiance". Contactée par France Bleu Azur, l'ancienne première adjointe en 2020 annonce qu'elle a lancé une procédure judicaire contre Yves Juhel pour diffamation.

Sandra Paire croit en la victoire au second tour : "je suis une battante, 240 voix d'écart au premier tour c'est très peu, je fais campagne auprès des commerçants et sur les réseaux sociaux. Je n'ai rien à voir avec Monsieur Juhel qui a été élu en novembre avec des voix du RN ni avec Monsieur Malvault, parachuté à Menton et soutenu pour cette élection par le RN."

Quant à Anthony Malvault, celui qui a étudié à Menton estime être "la seule alternative" face à des candidats qui ont "gouverné ensemble pendant plusieurs années, faisant partie d'un régime clanique". Il aborde sereinement le second tour, "la dynamique est pour nous" clame-t-il. Avec 18,5 % des suffrages récoltés au premier tour, il n'a pas négocié d'alliances et souhaite faire élire des conseillers municipaux dimanche de sa liste "Menton avec vous".

Les écologistes conditionnent leur éventuelle consigne de vote

La liste "Réconcilions Menton" qui a obtenu 9,33% des voix au 1er tour de l'élection municipale, portée par l'écologiste Stéphanie Loisy, demande aux candidats qui se maintiennent au second tour "de dénoncer des irrégularités concernant le premier tour, comme des urnes non scellées avant la clôture du scrutin". Stéphanie Loisy met en avant un "climat délétère, avec des pressions, des intimidations sur les candidats". Elle invite en outre les candidats à "faire la clarté sur les affaires en cours ou passées, en rendant public tous les dossiers ou décisions municipales et en arrêtant tout fonctionnement clanique, familial ou clientéliste". Sans cet engagement pour le second tour, "aucune consigne de vote ne sera donnée" aux électeurs qui ont voté pour "Réconcilions Menton".