Election Municipale à Speloncato : "C'est loin mais c'est beau ..."

Corse, France

Jacques Chirac aurait pu le dire s'il avait visité Speloncato. " C'est loin, mais c'est beau ! ". La commune, accrochée sur un piton rocheux offre un panorama d’une rare beauté. On domine toute la plaine du Réginu depuis ce village particulièrement coquet. Les ruelles du centre ont été restaurées à l'ancienne. 3.000 M² de pavés entièrement refaits. Cela apporte un cachet certain à cette commune de 350 habitants pour 260 électeurs qui semblent satisfait de la gestion municipale. Speloncato, petit joyaux de Balagne, jouit d’une stabilité politique rare. Jean François Poli. 59 ans et responsable des relations avec les collectivités pour l'opérateur Orange en est le maire depuis 1995. 25 ans et pas d’opposition, pas plus hier que le 15 Mars prochain. Est-ce à dire que ce solide gaillard à la poignée de main ferme est indéboulonnable ?

Jean-François Poli © Radio France - Didier Arnoux

Jean Francois Poli est il indéboulonnable à Speloncato ? Copier

Alors ce qui est impressionnant lorsque l’on se balade dans le village, c'est que l’on voit bien que la commune est classée « Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager ». Rien ne dépasse. Pas de faute de goût pour défigurer un bâtiment. Les réseaux sont enterrés, l’église ( façade, toiture ) rénovée. Pour un budget de fonctionnement de 300.000 €, 2,3 M€ ont été investis durant la dernière mandature ce qui fait que la commune dispose d'une station d'épuration aux normes, d’un réseau de distribution d’eau potable quasi-neuf et de routes dans un état correct. La clé du succès se trouverait dans le montage de dossier. « Un dossier bien bouclé c’est un projet bien subventionné » précise le Maire.

S’il y a bien un domaine ou la Commune de Speloncato a des longueurs d’avance sur d’autres communes, c’est dans les nouvelles technologies. Au début des années 90 le plan Câble national finance les prises TV dans les maisons. Pas de parabole ou d’antenne râteau visible. Le village fait exception. Après, bien avant les grandes villes, le très haut débit fait son entrée dans la commune. Le maire Jean François Poli est responsable des relations avec les collectivités pour l’opérateur Orange, forcément ça peut aider ... Speloncato est Geek et propose un coworking particulièrement soigné :

Le coworking by Speloncato © Radio France - Didier Arnoux

La commune de Speloncato n'a rien à envier aux "grandes villes", au contraire .... Copier

Les nouvelles technologies ont donc donné à Speloncanto un nouveau souffle. Le rural n'est pas mort ....