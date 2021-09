Elisabeth Marty remporte à nouveau l'élection municipale de Saint-Astier

Elisabeth Marty reste la maire de Saint-Astier. Ce dimanche 5 septembre au soir, elle a une nouvelle fois remporté l'élection municipale avec près de 256 voix d'avance sur son adversaire Daniel Benoist. Elle remporte l'élection avec 54.78% des voix, son adversaire a rassemblé 45.22% des suffrages. Le taux d'abstention s'élève à 34%. La liste d'Elisabeth Marty remporte donc 23 sièges au conseil municipal, celle de Daniel Benoist occupera désormais 7 sièges.

Élection annulée à cause de tracts de campagnes diffusés trop tard

Après le résultat de l'élection municipale de Saint-Astier le 28 juin dernier, le conseil d'État avait annulé l'élection d'Elizabeth Marty à cause d'un tract distribué quelques heures avant la fin de la campagne officielle qui mettait en cause son opposant avec "de nouveaux éléments de polémique électorale formulés en terme déshonorants". La plus haute juridiction française avait estimé que le candidat Daniel Benoist n'avait pas eu suffisamment de temps pour répondre. Le 28 juin dernier, Elisabeth Marty était élue avec 50,35% des voix, avec 17 voix d'avance devant Daniel Benoist qui avait obtenu 49,65% des suffrages.