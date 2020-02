Municipale à Valréas : deux opposants face au maire

Valréas est la ville centre de l'intercommunalité de l'enclave des papes et du pays de Grignan, à cheval entre Vaucluse et Drôme c'est une ville de moins de dix mille âmes qui a connu des jours meilleurs et tente de se trouver un avenir avec de nouveaux atours.

Valréas ancienne ville ouvrière - patrie des cartonnages - a connu un vrai déclin industriel au tournant du 21° siècle. La création d'une cité du végétal dans laquelle on travaille les plantes et leurs arômes a permis de relancer activité et emploi.

Une population en déclin.

On compte 9500 valréassiens aujourd'hui, dont un tiers de retraités, un tiers de ménages qui ne payent pas d'impôts et un chômage qui touche durement les jeunes la situation n'a pas retrouvé son lustre d'antan.

3 hommes se disputent les commandes de la ville.

Le maire sortant Patrick Adrien a face à lui deux conseillers municipaux d'opposition. Un ancien de la majorité, le MODEM Myriam Henri Gros et Jacques Pertek et sa liste indépendante de rassemblement local.

Il faudra à chacun de ces candidats trouver 28 colistiers.

Patrick Adrien le maire sortant donc brigue un deuxième et dernier mandat de maire pour mener à bien un projet municipal sur 20 ans et faire éclore celui ou celle qui lui succédera dans cette optique.

Son projet c'est celui d'IMCARVAU, ancienne usine devenue friche industrielle et qui demain verra s'élever 78 logements, une maison de santé une crèche en bordure immédiate du cœur de ville.

Une vision que Jacques Pertek ne partage pas, il préférerait voir là un parking, une fontaine et des espaces verts. Ses mots d'ordres sont bon sens et sobriété et il trouve le positionnement de l'intercommunalité à cheval sur deux départements et deux régions complètement bancal.

Ancien président de cette interco, ancien membre de l'équipe sortante et désormais dans l'opposition à Patrick Adrien Myriam Henri Gros veut rendre à sa ville ce qu'elle lui a donné et rendre la parole à ses concitoyens, recréer du lien social.

Patrick Adrien le maire de Valréas candidat à sa propre succession © Radio France - Jean-Pierre Burlet

Jacques Pertek élu municipal d'opposition et candidat à l'élection de mars 2020. © Radio France - Jean-Pierre Burlet