Élection municipale à Boucau : les deux candidats face à face sur France Bleu Pays Basque

Le maire sortant de Boucau Francis Gonzalez et son opposant Dominique Lavigne seront face à face ce mercredi 15 septembre sur France Bleu Pays Basque. Les deux candidats à l'élection municipale de dimanche vont débattre entre 8h10 et 8h30. Le scrutin de juin 2020 a été invalidé par la justice.

C'est un troisième tour des élections municipales qui se joue ce dimanche 19 septembre à Boucau. La justice a en effet invalidé, en raison de nombreuses irrégularités, le second tour du scrutin de juin 2020. Les deux finalistes de l'époque se retrouvent à nouveau face à face. Avant cela, Francis Gonzalez, le maire divers gauche sortant réélu l'an dernier et Dominique Lavigne, candidat de l'union de la gauche (PS-PC-EELV), débattront ce mercredi 15 septembre en direct sur France Bleu Pays Basque entre 8h10 et 8h30.

L'élection atypique de 2020 avec le Covid

Contrairement à l'an dernier, il n'y a en effet que deux candidats en lice pour ce nouveau scrutin et donc un seul tour. En mars 2020, trois listes de gauche s'étaient présentées et aucune de droite. Arrivée en troisième position au premier tour, celle menée par l'écologiste Marie-Ange Thébaud (26,71 %) avait fusionné avec la liste d'union PS-PC de Dominique Lavigne (32,19 %) au second. Une alliance qui, mathématiquement, aurait dû largement l'emporter.

Mais le Covid est passé par là. Le deuxième tour des élections municipales a été reporté à la fin juin 2020. En deux mois, les choses ont changé. Francis Gonzalez, le maire sortant, bien qu'amoindri par une forme sévère du virus qui l'a conduit en réanimation, a "ressuscité" dans les urnes pour finalement l'emporter avec 55 voix d'avance. Un scrutin marqué par une abstention record pour la commune : 53,13 % au second tour (54,54 % au premier)

Alliance d'entrée pour cette nouvelle élection

Mais pour l'opposition, le vote était entaché de nombreuses irrégularités : isoloirs dont le rideau n'était pas fermé, votes malgré l'absence de vérifications de certaines cartes d'identité... La justice administrative leur a donné gain de cause et a définitivement invalidé l'élection fin juillet 2021.

Nouveau scrutin donc ce week-end. Entre les 2 finalistes de 2020. Cette fois, Dominique Lavigne a fait directement alliance avec Marie-Ange Thébaud qui arrive en deuxième position sur la liste "Boucau génération avenir" devant le socialiste Christophe Martin. La liste "Boucau convivial et développement durable" de Francis Gonzalez compte 5 nouveaux candidats mais aucun en position éligible. Les 8 ex-adjoints du maire retrouvent leurs places aux premières positions.

Débat de programmes sur France Bleu Pays Basque

La différence entre les deux se fera donc sur le programme, que les deux têtes de liste défendront ce mercredi sur France Bleu Pays Basque entre 8h10 et 8h30 et la capacité à convaincre les très nombreux abstentionnistes de 2020.