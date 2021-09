Élections municipales à Carmaux : quand la démocratie participative mène à l'impasse

En mars 2020, les observateurs politiques se demandaient qui allait pouvoir faire tomber 130 ans de socialisme dans la patrie de Jean Jaurès, à Carmaux. Tous les regards se tournaient alors vers le RN. Et non. Une liste citoyenne remportait la municipale pour remplacer le PS.

"Converges citoyennes", c’est le nom de cette association montée en 2001, avait eu ces premiers élus en 2014 et rafle donc la mairie en 2020. Mais la démocratie participative n’est sans doute pas si simple à mettre en place. Très vite, des tensions fortes sont montées entre le maire Jean-Louis Bousquet et une partie de ces adjoints. Ils refusent de voter le budget. Les élus contestataires estiment que le premier édile ne suit pas le programme prévu. Qu’il ne consulte pas et ne fait pas vivre la démocratie directe. Le maire juge lui que « convergences citoyennes » se perd dans des débats, n’avance pas et est trop autocentrée. Après des mois de crises, la menace d'une mise sous tutelle, une partie des fidèles du maire démissionnent pour tenter de repartir à zéro et provoquer ces élections.

Les électeurs carmausins auront donc le choix ce dimanche entre la liste de l’association "Convergences citoyennes" et celle du maire sortant "Notre priorité, Carmaux" avec une grande partie des élus sortants de la majorité dans un des deux camps. La liste "Convergences citoyennes" est d’ailleurs portée par la première adjointe Saliha Pasturel-Slimani.

Face à cette division, le PS va tenter de tirer son épingle du jeu en faisant alliance avec Europe-Ecologie-Les Verts, sous la bannière "Unis pour Carmaux". Une liste menée par un socialiste de 32 ans François Bouyssié censé incarner le renouvellement. Mais il ne sera pas aidé par les communistes avec qui ils ont tenté une alliance. Mais le PC a sa propre liste emmenée par le communiste Rachid Touzani qui est à la tête de "Pour Carmaux, la gauche citoyenne".

Le Rassemblement national et la République en Marche présents au scrutin en mars dernier ne présentent pas de liste cette fois ci. Le RN explique qu’il n’a pas eu le temps de constituer une équipe.

Le premier tour aura lieu ce dimanche 3 octobre, le second si besoin, le 10 octobre.

Les quatre listes