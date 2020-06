Ludovic Jolivet réagit au maintient d'Annaïg Le Meur : "Quimper méritait que chaque force fasse des efforts"

Aucun accord n'a donc été trouvé entre Ludovic Jolivet (AGIR) et Annaïg Le Meur, en vue du second tour des élections municipales à Quimper. La Députée (LREM), arrivée en troisième position, avait annoncé tôt ce matin maintenir sa candidature au second tour.

Une décision qui vient doucher les espoirs de Ludovic Jolivet, devancé par la liste de gauche d'Isabelle Assih, qui comptait sur cette fusion pour conserver son fauteuil.

"L’union du Maire et de la Députée aurait été un beau signe de responsabilité"

Le maire de Quimper, affirme dans un communiqué signé de l'ensemble de ses colistiers avoir proposé une union "large et sincère", et ajoute : "nous avons défendu la nécessité d’une large union pour répondre à la crise qui a touché le pays. L’union du Maire et de la Députée aurait été un beau signe de responsabilité pour porter les projets pour le territoire."

Une décision "personnelle", "difficilement compréhensible"

Ludovic Jolivet poursuit : "Au cours des heures de discussions sereines et constructives tout au long du weekend, nous avons constaté à quel point nos programmes et nos équipes étaient compatibles et pouvaient se renforcer mutuellement au service de la ville. Quimper et les Quimpérois méritaient que chaque force politique fasse des efforts. Cette décision unilatérale et personnelle du maintien apparaît donc aujourd’hui difficilement compréhensible."

L'équipe de "Mon parti c'est Quimper" conclut en réaffirmant sa détermination. Mais se retrouve dans une posture nettement moins favorable qu'en 2014. A l'époque, arrivé en tête au premier tour, Ludovic Jolivet avait pu compter sur le soutien de la centriste Isabelle Le Bal.