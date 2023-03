Election partielle en Ariège (1ère circo) : La Nupes mobilisée face à la dissidente PS "favorite"

Dernier jour de campagne dans la 1ère circonscription de l'Ariège ce vendredi, celle de Foix, Lavelanet et Ax-les-Thermes. Dimanche, les électeurs seront à nouveau appelés à choisir leur députée après l'annulation de l'élection du 19 juin par le Conseil Constitutionnel suite à un problème de bulletins de vote.

ⓘ Publicité

Avec cette fois-ci un duel fratricide à gauche entre Bénédicte Taurine, la sortante insoumise et investie par l'alliance de la Nupes (dont le PS national) qui a rassemblé 31% des voix au 1er tour dimanche dernier. Et Martine Froger, dissidente suspendue du PS et soutenue par la présidente de région Carole Delga qui a recueilli 26% des voix.

Le PS national a appelé Martine Froger à se désister au profit de la candidate de la Nupes. Arrivée en 5e position dimanche, la candidate Renaissance soutiendra elle Martine Froger. Et avec ce report des voix, Martine Froger (éliminée au 1er tour en juin) y croit. "Peut-être que cela mobilisera aussi d'autres personnes pour faire barrage à La France Insoumise pour porter les projets de notre département a contrario de Bénédicte Taurine."

La Nupes sur le marché de La Bastide de Sérou

Sur le marché de La Bastide de Sérou, terre historique du PS, beaucoup sont derrière la candidate Nupes comme Francis, militant socialiste pendant dix ans. Il tracte aujourd'hui pour la Nupes. "On essaie d'inciter les gens à voter au second tour parce que ça va être serré. Il y a environ 1.000 voix d'écart". Et Bénédicte Taurine a perdu près de 3.000 voix comparé au 1er tour de juin dernier.

Sur le marché certains dénoncent aussi un PS qui a du mal à se renouveler. Eric est fromager. "Le PS est extrêmement ancré en Ariège depuis trois générations. C'est ce que j'appelle le PS cassoulet. Pour moi, ce sont des gens qui se renient pour rester en place. Et pour des choses aussi importantes, cela ça m'ulcère."

Et ce clivage laisse ressurgir certaines tensions. Anna regarde tout cela depuis son perron. "On vit plein de moments sympas mais il y a des moments ou ce clivage ressort comme pour cette élection. En gros les néo-ruraux sont plutôt Nupes et les locaux pour le PS local." Un PS local qui restera sur le parking préférant grader ses distances.