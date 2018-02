Alpes-Maritimes, France

Alors que le Parti Socialiste est au plus mal, notamment dans les Alpes-Maritimes (800 adhérents seulement contre 15 000 pour les Républicains), le PS se cherche un chef et quatre candidats sont en course pour prendre la présidence du parti. L'élection se déroulera le 29 mars prochain. Le premier secrétaire du PS dans les Alpes-Maritimes a fait son choix.

"Après avoir bien réfléchi, _j'ai choisi de soutenir Olivier Faure, il a la volonté de rassembler_, de rassembler le Parti Socialiste, il l'a montré à l'Assemblée Nationale. Emmanuel Macron peut faire certains déçus sur son aile gauche, il faut qu'on puisse les récupérer."