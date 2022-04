Présidentielle : les électeurs lavallois se sont pressés dans l'isoloir ce dimanche matin

La foule se presse ce dimanche 10 avril au matin devant le bureau de vote Fernand Puech de Laval pour le premier tour de la présidentielle. En famille, entre amis ou seul, les électeurs se sont déplacés aux urnes. En deux heures, le président du bureau de vote compte déjà 85 bulletins déposés dans l'urne. Pour faire patienter les suivants, les assesseures installent même des chaises dans le couloir du collège. La file d'attente s'étend elle jusque dans la cour.

"C'est primordial de voter"

Marie s'est levée tôt et attend son tour avec son compagnon. "C'est important l'élection présidentielle, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, assure-t-elle, lunettes de soleil sur le nez. Et puis, il ne faut pas oublier que nous les femmes on n'avait pas le droit de vote avant donc c'est d'autant plus important." Devant eux, Pascal, inscrit sur les listes électorales à Laval depuis dix ans, ajoute même que "c'est primordial. Je viens toujours tôt, comme ça l'affaire est faite."

224 713 personnes sont inscrites sur les listes électorales en Mayenne, c'est 1 000 de plus qu'aux dernières élections, les départementales et les régionales en 2021. À midi, la préfecture de la Mayenne enregistre un taux de participation de 24,58 %, c'est moins qu'en 2017, où 27,37 % des électeurs et électrices mayennais avaient déjà voté à la même heure. Les 356 bureaux de vote du département seront ouverts jusqu'à 19h.