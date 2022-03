Élection présidentielle : "18 jours pour convaincre", un meeting de soutien à Emmanuel Macron à Nice

Les Azuréens n'ont vu Emmanuel Macron que sur un écran géant ce mercredi 23 mars lors de son meeting politique à Nice. Environ 2 000 personnes étaient présentes dans le public (3 000 selon l'équipe de campagne). Le Président candidat s'est adressé à eux dans une vidéo préenregistrée de quelques minutes. "J'aurais aimé être parmi vous ce soir mais je suis sur le chemin qui doit me conduire au sommet de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne", a t-il déclaré face caméra. Ce sont donc ses ministres et ancien ministres qui ont pris le relais sur la scène du Palais Nikaia.

Olivier Véran, le ministre de la santé et des solidarités, Roseline Bachelot à la culture mais aussi Christophe Castaner, ancien ministre de l'intérieur se sont succédés au micro pour défendre le bilan d'Emmanuel Macron et présenter ses propositions. Edouard Philippe, son ancien premier ministre et fondateur du parti "Horizons" a fait le portait "d'un homme ambitieux" mais a aussi appelé à la majorité "à ne pas se retrancher derrière les sondages [...] dont la valeur prédictive est nulle."

Plusieurs anciens du parti Les Républicains

Le maire de Nice, Christian Estrosi (ancien ponte Les Républicains) a également pris la parole et a exhorté les Niçois à voter pour Emmanuel Macron. "18 jours pour convaincre" a-t-il scandé. "Est-ce que notre programme est de gauche ou de droite ? Je m’en fous" a déclaré à ses côtés le ministre de la santé, reprenant ainsi un ingrédient de base de la Macronie : le dépassement des partis politiques traditionnels.

Ce mercredi soir on a aussi entendu à plusieurs reprises le nom de Renaud Muselier, président de la région PACA, finalement absent car malade. Mais l'absence la plus remarquée reste quand même celle d'Emmanuel Macron. "J'étais très étonnée qu'il ne vienne pas et j'aurai bien aimé qu'il soit présent. Ça m'a manqué, même si je suis venue pour le soutenir quand même", raconte Sandrine, une Niçoise, même si d'autres militants ne partagent pas cet avis. "J'ai trouvé l'ambiance survoltée. Pour un soir de semaine, c'est pas mal", affirme Frédéric. Comme d'autres il répondra à l'appel d'Edouard Philippe à faire campagne dans les Alpes Maritimes et dans le reste de la France avant le premier tour dans 18 jours.