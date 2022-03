Élection présidentielle : 2 560 255 électeurs inscrits en Bretagne

48 millions 700 mille Français sont inscrits sur les listes électorales en vue de l'élection présidentielle, soit 95% des Français en âge de voter. À un peu plus de deux semaines du premier tour, l'Insee publie les chiffres officiels.

C'est 856 000 électeurs potentiels de plus par rapport aux élections départementales de l'an dernier.

Dans le détail en Bretagne on compte 2 560 255 inscrits :

770 173 en Ille-et-Vilaine

709 367 dans le Finistère

608 787 dans le Morbihan

471 928 dans les Côtes d'Armor

De cette publication de l'Insee, il ressort que plus de femmes (24 598 823) que d'hommes (22 446 599) sont inscrites sur les listes électorales pour ce scrutin, sauf chez les 30-34 ans et les plus de 90 ans.

La quasi-totalité des 18-30 ans sont inscrits sur une liste électorale grâce à la procédure d'inscription d'office. L'Insee note un taux plus faible entre 35 et 49 ans (91% à 92%) à cause des déménagements et des non-inscriptions dans les nouvelles communes.

Le premier tour de la présidentielle a lieu le dimanche 10 avril.