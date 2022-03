Election présidentielle 2022 : Nous sommes dans une situation inextricable estime la référente LREM en Sarthe

Dans son allocution télévisée mercredi soir, le Président de la République a reconnu que la guerre en Ukraine allait percuter la vie démocratique en France. C'est effectivement une situation inédite reconnaît Auriane Rezé-Duclos, référente de la République en Marche en Sarthe, invitée du 6-9 de France Bleu Maine.

France Bleu Maine : La campagne présidentielle est pour l'instant éclipsée par la Guerre en Ukraine. Ce qui fait craindre aux candidats, adversaires d'Emmanuel Macron, une absence de débat avant le premier tour. Est-ce que cela signifie selon vous que l'élection est déjà jouée ?

Auriane Rezé-Duclos : "Je ne pense pas ! Une élection, c'est jamais joué d'avance et heureusement parce que sinon, ce serait dramatique. Si on partait du principe que c'était joué d'avance, on la décale, on l'annule. Non, non, je ne pense pas qu'il faille raisonner comme ça, alors que ce serait dangereux pour la démocratie de raisonner comme ça".

FBM : Nous sommes à un mois du premier tour de l'élection. Il reste très peu de temps pour évoquer les autres sujets que la guerre. Est ce que ça pose pas un problème démocratique?

ARD: Là, malheureusement, on va être, on est dans une situation qui est un peu inextricable parce que si on suit votre raisonnement, il faut avoir le temps de pouvoir échanger sur tous les sujets et là, le temps s'y prête pas. Qu'est ce qu'on fait? Est ce qu'on décale les élections? Est ce que ce ne serait pas aussi antidémocratique? Malheureusement, il va falloir qu'on fasse avec les circonstances qui sont celles qu'on rencontre aujourd'hui. Ce n'est pas les circonstances les plus confortables pour faire campagne, clairement, mais il va falloir qu'on fasse avec.

FBM : Encore faut il que qu'Emmanuel Macron soit candidat même si cela ne fait de doute pour personne. Quand est-ce qu'il va se déclarer?

ARD: Je ne suis pas dans le secret du chef de l'Etat, malheureusement. Après, de toute façon, le Conseil constitutionnel doit être avisé d'ici à demain soir. Plus les jours passent, plus le suspense se réduit et on va finir par en voir le bout.

FBM : Comment faites vous sur le terrain pour faire campagne pour Emmanuel Macron, sans qu'il se soit officiellement déclaré?

ARD: Effectivement, on n'a pas encore de candidat déclaré donc, a fortiori, on n'a pas de programme pour le moment. Mais on a un bilan à défendre. On a le bilan du quinquennat qui s'écoule et on n'a pas les mains vides pour aller sur le terrain rencontrer nos concitoyens. On peut être fier du bilan aussi des différentes avancées, que ce soit au niveau national ou même au niveau sarthois.

FBM : Lesquelles ?

ARD : En ce moment, on distribue des petits dépliants qui ont été personnalisés sur la Sarthe, avec toutes les avancées. Par exemple le nombre de classes qui ont été dédoublées, les entreprises du territoire qui ont bénéficié du plan de relance. Donc, on peut aussi décliner le bilan au niveau local. Ce n'est pas que Paris, c'est aussi du concret.

Auriane Rezé-Duclos, référente LREM en Sarthe © Radio France - yann lastennet

FBM : Damien Pichereau et Pascal Fontenel-Personne, les deux députés sarthois élus il y a cinq ans sous la bannière de La République en Marche, ne se représentent pas. Pourquoi ?

ARD : Ce sont deux décisions qui sont qui sont très personnelles. Il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que depuis le début de la Cinquième République, c'est la législature la plus dense en termes de textes à étudier. Ils ont vraiment fourni un travail acharné pendant cinq ans.

FBM : C'est le travail d'un député.

ARD : Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont là pour pour se tourner les pouces. Mais il faut aussi avoir en tête que ça a été une session parlementaire qui a été très dense et qui a aussi été émaillée d'un certain nombre de contextes qui ont rendu le mandat vraiment très particulier. Moi, je me réjouis pas du tout du fait qu'ils se représentent pas. Mais je suis aussi très fier de voir que le renouvellement qu'ils ont porté dans la campagne de 2017, ils sont capables aussi de se l'appliquer.

FBM : Alors, qui pour les remplacer?

ARD : Alors là, on verra. On n'y est pas encore.

FBM : Le vivier de candidats LREM reste modeste !

ARD : Oh, je ne dirais pas ça. On est quand même plus implanté que ce qu'on a été. Il suffit de regarder, par exemple, les parrainages. On avait dix parrainages en 2017. Là, on en est à quinze et la période n'est pas finie. Donc on a quand même un ancrage qui qui se développe. Il va y avoir une commission d'investiture qui va être mise en place comme en 2017. La commission, à l'heure actuelle, n'est pas encore composée. Donc, d'ici à ce qu'elle rentre ses résultats, on a encore quelques semaines.

FBM : Est ce que vous, à titre personnel, vous êtes candidate ?

ARD : La question se posera en temps voulu. Pour l'instant, je suis focus sur les présidentielles. Il y a déjà suffisamment de travail et on a du pain sur la planche. Chaque chose en son temps.