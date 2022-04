Election présidentielle 2022: "l'électorat de droite a voulu voter utile" selon le patron LR dans la Somme

Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon arrive 3ème suivi d'Eric Zemmour et de Valérie Pécresse. La candidate les Républicains n'atteint pas les 5% de votes. C'est un revers pour ses soutiens dans la Somme.

Pour Pierre Savreux le président Les Républicains dans la Somme, les difficultés qu'ont rencontrés les Républicains "c'est parce que depuis cinq ans, nous avons Emmanuel Macron, qui avait réussi à se faire élire sur les voix de gauche en 2017 et qui aujourd'hui a capté l'électorat de droite. L'électorat de droite a voulu voter utile. Cela s'explique par le contexte international compliqué par le fait que les courbes avec Marine Le Pen se sont rapprochées dans les derniers jours. Et donc, voilà, la droite a choisi Emmanuel Macron. La politique d'Emmanuel Macron, qui a consisté à capter toutes les voix de droite et de gauche pour ne laisser qu'à ces extrêmes l'extrême gauche et l'extrême droite, ce qui fait que nous, nous n'avons plus d'espace. Ça veut dire que nous devons absolument nous réinventer. Et il faudra aussi qu'on trouve un leader. Nous n'avions pas de leader naturel à droite. On sait qu'on a beau avoir les meilleures idées du monde, si on n'a personne pour les incarner, ça ne peut pas fonctionner lors des élections."