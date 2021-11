Election présidentielle 2022 : les Insoumis proposent aux électeurs de reprendre le pouvoir

Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Jean Luc Mélenchon peut méditer cette célèbre morale de Jean de La Fontaine. Le leader de la France Insoumise a été l'un des premiers à se déclarer candidat à l'élection présidentielle. Mais un an après, la campagne de l'Insoumis ne décolle pas. Jean Luc Mélenchon est crédité de 8 à 10 % dans les sondages. "Lors de la dernière élection présidentielle en 2017, on était au même niveau" commente Mathias Tavel. Le Sarthois, conseiller régional La France Insoumise, rappelle que Jean Luc Mélenchon avait ensuite raté de peu le deuxième tour avec 19. 58% des suffrages. Mais si l'on regarde de plus près, en novembre 2016, l'Insoumis était crédité de 12 à 14%, soit 4 points de plus qu'aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a cinq ans, un front de gauche s'était formé avec les communistes qui ont décidé cette année de faire cavalier seul, en présentant leur candidat, Fabien Roussel. "Il y a des divisions dont on se passerait bien" regrette Mathias tavel. "Pourquoi les communistes ont un candidat alors qu'on était ensemble les deux fois d'avant et que nous avons quasiment le même programme " ?

Jean Luc Mélenchon la campagne de trop ?

Et pas question de s'allier avec cette gauche plurielle qui ne décolle pas. " Une union avec quoi? Avec qui? Avec le Parti socialiste, ils sont contre la sixième République. Je suis pour. Ils sont contre la sortie du nucléaire. Je suis pour. Ils sont contre la retraite à 60 ans. Je suis pour. Si demain, je vous disais que je suis d'accord avec Stéphane Le Foll, vous diriez quoi"? Ca tombe bien, le maire du Mans, dont la candidature n'a pas été retenue par le Parti socialiste, était contre un alliance avec les Insoumis. Et Aucun candidat de gauche ne s'impose dans les sondages. Anne Hidalgo (PS) comme Yannick Jadot (EELV) sont crédités de 6%. Est-ce la campagne de trop pour Jean Luc Mélenchon ? La réponse de Mathias Tavel fuse. "Bien sûr que non. C'est surtout la responsabilité qui est la nôtre devant un pays qui est en train de s'affaisser"

Mathias Tavel, conseiller régional des Insoumis. Un des porte-parole de Jean Luc Mélenchon en Sarthe © Radio France - yann lastennet

Une 6e République pour que les Français reprennent le pouvoir

La priorité de la France Insoumise est convaincre une partie des abstentionnistes de se rendre aux urnes. "Des gens pour qui la politique est plutôt une source d'indifférence, voire de dégoût et de colère. On a besoin de mobiliser notamment les catégories populaires". Celles qui, en principe, forment l'électorat de Jean Luc Mélenchon mais qui boudent les urnes aujourd'hui. "Ils ont le sentiment d'avoir été trompés" analyse Mathias Tavel. "Ils ont le sentiment d'avoir voté pour François Hollande et d'avoir eu le contraire de ce qu'ils promettaient, par exemple. Ça reste quand même très présent dans l'imaginaire".

Et que changerait l'élection de Jean Luc Mélenchon à la tête du pays. " On souhaite instaurer une VIe République avec droit de révoquer les élus. On ne dit pas aux gens : donnez nous le pouvoir et restez tranquilles. On propose un programme et si on ne l'applique pas, vous aurez le droit de nous renvoyer à la maison, de nous révoquer parce que les politiques, les dirigeants, les élus ne sont pas propriétaires du pouvoir". Avec un minimum de garanties et des seuils à atteindre pour organiser des référendums.

Hausse du SMIC, blocage des prix, planification écologique. "Près de 700 propositions sont compilées dans L’ Avenir en commun" ce livre programme de Jean Luc Mélenchon, candidat le plus apte, selon Mathias Tavel à répondre aux urgences sociale, écologique et démocratique. Le Sarthois est persuadé que la victoire est possible " à condition d'arriver à mobiliser les catégories populaires".

