Election présidentielle de 2022 : une plateforme d'idées va être lancée par des proches d'Anne Hidalgo

L'entourage proche d'Anne Hidalgo semble poser les premiers jalons pour soutenir l'éventuelle candidature de la maire socialiste de Paris à la présidentielle de 2022. Dans une dizaine de jours, les proches de la maire vont lancer une "plateforme d'idées" a indiqué dimanche son entourage. Elle s'appellera "Idées en commun".

Cette "plateforme d'idées" sera pilotée par Emmanuel Gregoire, le Premier adjoint d'Anne Hidalgo. "L'idée est de contribuer à un projet de gauche sociale et écologiste pour 2022", explique Emmanuel Gregoire.

Anne Hidalgo candidate à la présidentielle ?

Alors qu'elle a longtemps répété, en public comme en privé, qu'elle n'avait pas l'intention de briguer l'Elysée, Anne Hidalgo s'est montrée moins catégorique ces dernières semaines.

Dans un entretien au JDD dimanche, elle a affirmé qu'elle prendra "toute sa part" à la présidentielle, sans plus de précisions. "Les Français ne veulent pas qu'on les enferme dans un second tour Macron-Le Pen", a seulement ajouté Anne Hidalgo, largement réélue maire de Paris en juin 2020.

"Un chemin est désormais engagé et, depuis septembre, le contexte politique a bougé", a déclaré au Parisien Emmanuel Grégoire. "Une demande d'union et de rassemblement de la gauche a pris forme. Et Anne est l'une des personnalités qui peut incarner à la fois la continuité et le dépassement", a-t-il complété.

Anne Hidalgo pose des jalons

Ces dernières semaines, Anne Hidalgo "a vu tous les gens qui comptent à gauche", selon un proche de la maire de Paris. Elle a déjeuné à l'Hôtel de Ville avec François Hollande, revu Laurent Fabius.

Elle a aussi retissé des liens avec le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Celui-ci a de nouveau estimé dimanche sur Radio J qu'il ne savait pas si Anne Hidalgo était candidate pour la présidentielle mais qu'il considérait qu'elle "serait une excellente présidente", tout en alertant sur la nécessité d'un candidat commun à la gauche et aux écologistes pour éviter un duel Macron-Le Pen au deuxième tour.