Élection présidentielle : 5€ l'entrée au cinéma à Brive pour ceux qui ont voté !

Et si c'était une solution pour convaincre quelques citoyens d'aller voter pour la présidentielle ? Un cinéma de Brive ne fera payer que 5€ la séance, ce dimanche, à celles et ceux qui se présenteront avec une carte d'électeur tamponnée.

Plusieurs commerçants de France essayent, ce dimanche, d'apporter leur pierre à l'édifice en organisant des opérations de promotion pour celles et ceux qui auront glissé leur bulletin dans l'urne pour le 1er tour de l'élection présidentielle. A Nancy, un vendeur offre un kilo de fruits et légumes, ailleurs des taxis amènent gratuitement ceux qui n'ont pas de transport au bureau de vote. En Bretagne, entre Lannion et Paimpol, un cafetier paye un coup aux votants d'une commune où 1046 citoyens sont inscrits sur les listes électorales.

5€ la séance de cinéma

En Corrèze, le cinéma CGR de Brive fait de même et ne fera payer que 5€ la séance aux électeurs ayant accompli leur devoir contre 9,90€ pour une place plein tarif. C'est une déclinaison locale d'une opération nationale à laquelle participe le cinéma. Et ce n'est pas la première fois que cette opération est mise en place ici : déjà vue pour les municipales ou les législatives. Et cela a fait son petit effet.