Élection présidentielle : 750 policiers et gendarmes mobilisés pour sécuriser les bureaux de vote en Gironde

La préfecture de Gironde annonce que 750 policiers et gendarmes seront mobilisés pour les 1er et 2e tour de l'élection présidentielle, afin de sécuriser les bureaux de vote. Une cellule spécifique sera aussi activée à la préfecture.

L'attaque terroriste aux Champs-Élysées jeudi soir a fait monté d'un cran la tension à l'approche du premier tour de l'élection présidentielle. Après l'émotion et les minutes de silence observées en Gironde, la préfecture précise le dispositif de sécurité mis en place : 750 policiers et gendarmes seront mobilisés pour assurer le bon déroulement du vote dans les 1355 bureaux du département.

Près 1,1 million d'électeurs potentiels à protéger

Les patrouilles dynamiques seront renforcées précise la préfecture, afin de permettre aux forces de l'ordre d'intervenir plus rapidement en cas d'incident. La préfecture a aussi adressé un courrier à l'ensemble des maires girondins pour les appeler à la plus grande vigilance. Les maires disposent d'ailleurs d'un numéro d'appel direct aux forces de sécurité. Enfin une cellule spécifique sera opérationnelle en préfecture le jour du vote afin de suivre la journée et pouvoir réagir rapidement en cas de besoin.

Les chiffres du 1er tour en Gironde