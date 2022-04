Présidentielle : avant le deuxième tour, les soignants toulousains en grève n'attendent rien des candidats

J-10 avant le deuxième tour de l'élection présidentielle et les soignants, en grève devant le pavillon administratif du CHU de Toulouse, à Purpan, n'ont pas l'impression de voir le bout du tunnel.

Pour certains, il faut faire barrage à l'extrême droite. "Obligé", pour cette soignante, "ce sera Macron ou rien du tout, mais pas Le Pen, c'est sûr et certain. J'ai fait pareil il y a dix ans. C'est pas un vote pour, mais un vote contre. Ce n'est pas une histoire de programme mais d'idéologie. Mes valeurs impliquent de soigner tout le monde, que l'on soit noir ou blanc, que l'on paie des cotisations ou pas, que l'on travaille ou pas, sinon on ne fait pas ce travail."

La CFDT appelle à voter Macron

D'autres ne sont pas décidés ou ne veulent tout simplement pas parler de leur choix, Dominique en revanche, cadre de santé au CHU de Toulouse, le clame haut et fort : "Je voterai contre Macron", mais sans mentionner la candidate Marine Le Pen. "Je suis en colère, le système est corrompu de A à Z, et on veut nous faire voter pour Macron, non merci !"

Une trentaine de soignants réunie devant le pavillon administratif de Purpan © Radio France - Shannon Marini

Du côté du syndicat CFDT, à l'origine de l'appel à la grève, la réponse est toute autre. "La CFDT s'est engagée à voter pour Emmanuel Macron, explique Florence Karbowski, secrétaire départementale de la section Santé sociaux. Aujourd'hui, il faut faire barrage, même si l'on est pas d'accord avec le bilan de ce qui a été fait pendant cinq ans."

Dans le volet santé du programme des candidats, on trouve par exemple la promesse d'un plan de recrutement d'infirmiers et d'aides-soignants pour Emmanuel Macron. Marine Le Pen, de son côté veut notamment arrêter la fermeture des lits à l'hôpital public.