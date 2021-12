Élection présidentielle : Anne Hidalgo ne se retirera pas si Christiane Taubira se présente

"Absolument non". C'est en ces mots fermes que la candidate socialiste à l'élection présidentielle de 2022, Anne Hidalgo, ferme la porte à un éventuel retrait au profit de Christiane Taubira. La maire de Paris refuse de se retirer si l'ancienne ministre de la Justice se porte candidate. Pour l'instant, cette candidature n'est pas officielle, Christiane Taubira ayant seulement indiqué qu'elle envisageait de se présenter en janvier.

Anne Hidalgo estime, ce jeudi 23 décembre sur BFMTV, que l'irruption de Christiane Taubira dans la course à la présidence de la République "est une candidature supplémentaire et moi, en ce qui me concerne, je propose une primaire de la gauche", martèle la candidate socialiste. Elle assure avoir le soutien d'une large partie de l'électorat de gauche. "Vous avez 85% des Françaises et des Français qui se disent de gauche qui appellent à cette primaire", indique Anne Hidalgo.

Anne Hidalgo reste convaincue de l'utilité d'une primaire de la gauche

Si "ça ne lui a pas échappé" qu'aucun des principaux candidats de gauche n'a accepté son invitation, Anne Hidalgo affirme qu'une primaire serait "la meilleure façon de choisir de façon transparente" une candidature unique à gauche.

"Quand la gauche n'est pas rassemblée (...) elle ne peut pas gouverner"

Pour l'instant, sur la dizaine de candidats de gauche en lice, seul l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg, a indiqué être favorable à une telle mesure, mais uniquement si d'autres candidats acceptent d'y participer. "On a encore le mois de janvier pour le faire", rassure le maire de Paris.