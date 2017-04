La Présidentielle vue de Dordogne : au marché de Saint-Astier les électeurs sont en colère

France Bleu Périgord part à la rencontre des électeurs avant le premier tour de l'élection présidentielle le 23 avril 2017. Première étape : le marché de Saint-Astier où beaucoup d'électeurs sont désemparés et en colère

Jusqu'au premier tour de la présidentielle le 23 avril, France Bleu Périgord part à la rencontre des électeurs. Première escale au marché de Saint-Astier l'un des plus importants du département.

"La France a besoin de changer" - Christophe un commerçant ambulant

Au marché de Saint-Astier on trouve des fruits et légumes, des vêtements, de la déco mais en ce moment on y trouve surtout de la colère. Derrière son étal Christophe regarde de manière dépitée sa recette du jour : 20 euros. Il vend des produits cosmétiques "On se lève tous les jours à 5h, on travaille et on gagne moins que ceux qui touchent les aides, c'est pas logique, on n'a plus le droit à rien en tant que français, alors oui la France aux Français!"

Même sentiment chez Brenda, elle a 22 ans " Ma mère va toucher 500 euros de retraite alors qu'elle a cotisé toute sa vie, d'autres gagnent le RSA et gagneront plus, je ne trouve pas ça normal.

Des affaires qui vont peser lors du choix final

Cathy range péniblement des caisses de viande, elle gagne 1000 euros par mois "4000 euros une veste c'est 4 mois de salaire pour moi! J'enlève le loyer, l'alimentation, il ne me reste plus rien à la fin du mois, je vis au jour le jour, vous trouvez ça logique vous?" Claudine ne s’est jamais abstenu mais désormais elle n'a qu'un seul critère l'honnêteté mais c'est incroyable d'en arriver à se dire qu'il faut qu'un candidat à la présidentielle soit honnête!

Parmi les électeurs rencontré, peu prévoient de s’abstenir ou de voter blanc. Beaucoup veulent faire entendre leur colère dans les urnes.