Election présidentielle : "Ce qui aujourd'hui pénalise la gauche, c'est l'émiettement"

A trois mois du premier tour de l'élection présidentielle, le jeu se complique chaque jour un peu plus à gauche, entre l'incapacité des candidats à se rassembler où à s'accorder sur la primaire populaire, la probable candidature de Christiane Taubira et des sondages qui peinent à décoller. Invité de France Bleu Lorraine ce mardi, le maire de Wœlfling-lès-Sarreguemines et premier secrétaire du Parti Socialiste de Moselle Michaël Weber pointe l'émiettement de la gauche et défend la position d'Anne Hidalgo.

France Bleu Lorraine : Anne Hidalgo, créditée de 4% dans les sondages, est-elle dans une impasse ?

Michaël Weber : Non. Je pense qu'elle a tendu la main à plusieurs reprises à tous les candidats de gauche. Ce qui, aujourd'hui, pénalise la gauche, c'est l'émiettement. C'est une certitude. Mais je rappelle que Christiane Taubira avait déjà été candidate, et je pense que beaucoup de nos auditeurs se souviennent que c'était en 2002 face à Lionel Jospin. Je ne crois pas qu'elle puisse aujourd'hui incarner ce rassemblement à gauche. Le rassemblement ne peut venir que d'une démarche des électeurs dans le cadre de cette primaire populaire. Yannick Jadot a refusé de s'y engager. Je trouve que c'est bien dommage parce que ce rassemblement est nécessaire si l'on veut peser à l'avenir dans le débat présidentiel et législatif qui suivra derrière.

La primaire populaire est-elle morte née ?

Je ne peux pas l'assurer. C'est le sentiment que j'ai à cet instant, mais je crois qu'il faut que l'on continue les uns et les autres à mettre une pression pour que l'ensemble des acteurs de cette élection présidentielle s'inscrivent dans cette primaire. Christiane Taubira a dit qu'elle était intéressée. Anne Hidalgo a demandé à ce qu'on s'y engage aussi. Je redis que Yannick Jadot doit absolument s'engager, ne pas avoir peur du résultat. Pourquoi donc aujourd'hui, refuse t-il de s'inscrire dans le débat de cette primaire populaire alors qu'il est crédité de 7 ou 8% ? C'est, à mon avis, la seule démarche possible pour avoir un rassemblement d'une candidature à gauche.

En ajoutant sa candidature, Christiane Taubira joue t-elle contre son camp ?

Elle fait un calcul politique, considérant que la primaire peut lui donner un certain élan et qu'elle peut donc incarner une forme de rassemblement. Mais ce qui me fait un peu sourire, c'est qu'on reproche chez les uns d'être trop écologiste, chez les autres de ne pas avoir une vision et un programme. Et finalement, Christiane Taubira, tous le monde se pâme devant les discours qu'elle porte sur la société, alors même qu'elle n'a pas de programme, pas plus que les autres. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il faut s'interroger sur la société de demain que l'on veut construire avec la crise sanitaire que nous vivons. Il faut effectivement rassembler les idées, les programmes et construire un vrai projet de société que doit proposer la gauche à l'ensemble de son électorat et des Français.

Que manque t-il à Anne Hidalgo pour faire décoller sa campagne ?

Dans les enquêtes d'opinion, on s'aperçoit qu'il y a une frange de l'électorat de gauche qui refuse tout simplement de se prononcer ou même d'aller voter. Que nous dit l'électorat ? C'est : pourquoi est ce que je me déplacerais s'il y a un tel émiettement ? Est ce qu'un candidat de gauche sera au second tour? Pour connaître et pour côtoyer Anne Hidalgo, je trouve que, en tout cas, sa personnalité est forte. Elle a un bilan qui est qui est le sien, qui est plutôt important. Certains peuvent lui reprocher d'être maire de Paris et de manquer d'une vision au niveau national. Ce n'est pas l'analyse que je fais. Je pense qu'elle a conscience des enjeux, notamment des enjeux environnement. Mais le sujet aujourd'hui, qui s'impose à tous, à Anne Hidalgo, à Yannick Jadot, et encore une fois à Christiane Taubira, c'est pourquoi est-ce que l'électeur ne fait pas l'effort de se prononcer et de se déplacer ? Ça, c'est une vraie difficulté. Et on peut craindre qu'il y ait une abstention forte de l'ensemble des électeurs de gauche à l'élection présidentielle s'ils sentent qu'il n'y a pas l'opportunité de faire un bon résultat.