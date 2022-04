Élection présidentielle : comment la Loire-Atlantique et la Vendée ont-elles voté lors des derniers scrutins ?

Le premier tour de l'élection présidentielle se déroule ce dimanche 10 avril. Comment se sont déroulés les précédents scrutins en 2012 et 2017 en Loire-Atlantique et en Vendée ? L'abstention sera-t-elle plus élevée que lors des élections précédentes ? France Bleu fait le point.

Qui sera élu à la tête de la France le 24 avril prochain ? Le premier tour de l'élection présidentielle 2022 se tient ce dimanche, les électeurs pourront choisir entre douze candidats. Mais comment se sont déroulés les précédents scrutins en Loire-Atlantique et en Vendée ? Qui est arrivé en tête au premier tour ? Quel était le taux d'abstention ? Découvrez les infographies de France Bleu.

La Loire-Atlantique, terre de gauche

La Loire-Atlantique est une terre ancrée à gauche. En 2002, Jacques Chirac était arrivé en tête du premier tour, talonné par le socialiste Lionel Jospin. Le président sortant l'avait emporté avec près de 89% des voix le 21 avril face à Jean-Marie Le Pen. Cinq ans plus tard, en 2007, c'est la candidate du PS Ségolène Royal qui était arrivée en tête dans le département avec près de 53% des suffrages au second tour, devant son rival Nicolas Sarkozy, qui sera tout de même élu président de la République.

Même chose en 2012 où là encore, le candidat socialiste, François Hollande, avait été plébiscité dans les urnes au premier comme au second tour, en Loire-Atlantique. Le futur chef de l'Etat avait atteint 56,3% des voix au second tour, devant Nicolas Sarkozy, soit quasiment cinq points de plus qu'au niveau national.

Lors de la dernière élection présidentielle, en 2017, les électeurs de Loire-Atlantique ont délaissé le Parti socialiste pour soutenir Emmanuel Macron. Le candidat En Marche avait décroché près de 27% des suffrages au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon (22%) et François Fillon (19,7%). Marine Le Pen n'était arrivée qu'en 4e position, avec moins de 14% des voix. Et au second tour, la chef de file du Rassemblement national s'était largement inclinée face à Emmanuel Macron, qui avait notamment obtenu des scores impressionnants dans les villes comme Nantes.

La Vendée et la surprise Macron en 2017

En 2002, les Vendéens avaient largement plébiscité Jacques Chirac dès le premier tour, le créditant de plus de 24% des voix, loin devant le socialiste Lionel Jospin et Jean-Marie Le Pen. Le président sortant avait ensuite très largement remporté le second tour, dominant le candidat frontiste avec près de 88% des voix. Cinq ans plus tard, c'est encore le chef de file de la droite qui était largement soutenu par les électeurs du département. Nicolas Sarkozy avait obtenu quasiment 30% des voix au premier tour, puis 57% des suffrages au second tour face à Ségolène Royal.

Puis en 2012, même scénario. Alors qu'au niveau national, le socialiste François Hollande dominait les deux tours, la Vendée a plébiscité Nicolas Sarkozy (33% au premier tour, puis 55,6% au second tour). Marine Le Pen n'obtenait elle que 15% des voix.

En 2017, à la surprise générale, les électeurs vendéens ont décidé de ne pas placer le candidat de la droite traditionnelle en tête du premier tour. Une situation inédite depuis 1988 ! En effet, Emmanuel Macron avait légèrement devancé François Fillon, avec 26% des suffrages. Le candidat En Marche avait ensuite largement dominé Marine Le Pen au second tour, avec là près de 70% des voix.

L'abstention, la grande inconnue

Quel sera le taux d'abstention cette année pour cette élection présidentielle ? Selon plusieurs sondages, l'abstention pourrait atteindre 30% des suffrages, un chiffre record. Il faut dire qu'en Loire-Atlantique et en Vendée, le taux d'abstention est en constante augmentation depuis 2007. Il avait atteint autour de 25% en 2002, lors du premier tour, puis avait chuté cinq ans plus tard, avant de repartir à la hausse. Il avait grimpé à plus de 20% des suffrages lors du second tour de l'élection présidentielle en 2017.