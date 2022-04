Élection présidentielle : comment la Mayenne a-t-elle voté lors des derniers scrutins ?

Le premier tour de l'élection présidentielle se déroule ce dimanche 10 avril. Comment se sont déroulés les précédents scrutins en 2012 et 2017 en Mayenne ? L'abstention sera-t-elle plus élevée cette année ? France Bleu fait le point avec une série d'infographies.

Qui sera élu à la tête de la France le 24 avril prochain ? Le premier tour de l'élection présidentielle 2022 se tient ce dimanche, les électeurs pourront choisir entre douze candidats. Mais comment se sont déroulés les précédents scrutins en Mayenne ? Qui est arrivé en tête au premier tour ? Quel était le taux d'abstention ? Découvrez les infographies de France Bleu.

La Mayenne, terre de droite

Le département de la Mayenne est une terre ancrée à droite. Depuis 2002, les habitants ont placé à chaque fois un candidat de la droite traditionnelle en tête du premier tour d'une élection présidentielle. Il y a 20 ans, il s'agissait de Jacques Chirac, qui avait obtenu près de 26% des voix loin devant Lionel Jospin et Jean-Marie Le Pen. Le président sortant avait très largement dominé le candidat du Front national au second tour, remportant 88,6% des suffrages.

Cinq ans plus tard, en 2007, les Mayennais avaient plébiscité Nicolas Sarkozy, qui avait décroché 32% des voix, loin devant François Bayrou, suivi par Ségolène Royal. Au second tour, la socialiste avait été devancée de plus de dix points par le candidat Les Républicains. Même chose en 2012 où Nicolas Sarkozy était arrivé en tête des deux tours, contrairement au niveau national, récoltant 30,7% des suffrages au premier tour puis 53% au second.

En 2017, la Mayenne a été l'un des rares départements français où François Fillon est arrivé en tête avec 27% des voix, légèrement devant Emmanuel Macron. Marine Le Pen n'avait obtenu que 16,9% des suffrages. Et au second tour, la candidate frontiste avait été largement battue par le candidat En Marche.

Vers une abstention record ?

Quel sera le taux d'abstention cette année pour cette élection présidentielle ? Il s'agit de la grande inconnue. Selon plusieurs sondages, ce taux pourrait atteindre 30% des suffrages, un chiffre record. Il faut dire qu'en Mayenne, comme dans de très nombreux territoires en France, le taux d'abstention est en constante augmentation depuis 2007. Il avait atteint plus de 25% en 2002, lors du premier tour, puis avait chuté de moitié cinq ans plus tard, avant de repartir à la hausse.

Il avait grimpé à près de 21% des suffrages lors du second tour de l'élection présidentielle en 2017.