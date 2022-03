Élection présidentielle dans l'Yonne : pensez à votre procuration

DIJON ; 27/06/2021 ; Scrutin du second tour des élections régionales et départementales à Dijon

Comment donner sa procuration ?

Rendez-vous à la gendarmerie ou au commissariat le plus proche, au consulat si vous êtes à l'étranger. Muni de votre pièce d'identité, vous remplirez un document qui sera remis à l'État civil de votre mairie.

La procuration en ligne est également possible, sur le site www.maprocuration.gouv.fr. Vous devrez en suite vous rendre à la gendarmerie ou au commissariat pour confirmer votre demande.

Si toutefois vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez demander qu'un personnel de police ou de gendarmerie se déplace jusqu'à vous, pour prendre votre procuration et vérifier votre identité. Notamment si vous résidez en Ehpad.

Une nouveauté pour faciliter la procuration

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez donner votre procuration à un électeur inscrit sur les listes électorales d'une autre commune que la votre. Par exemple, si vous êtes inscrit sur la liste électorale de la commune de Joigny, votre mandataire pourra, lui, figurer sur la liste de Monéteau mais devra venir voter au bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit.

Quand donner sa procuration ?

Vous pouvez donner votre procuration un an à l'avance et jusqu'au jour du scrutin. Le plus tôt sera le mieux car il faut tenir compte des délais d'acheminement et de traitement de la procuration. Si la mairie ne reçoit pas votre procuration à temps ou qu'elle n'a pas le temps de la prendre en compte, vous ne pourrez pas voter.