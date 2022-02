Élection présidentielle : des élus drômois et ardéchois prêts à parrainer Marine Le Pen et Eric Zemmour

Certains élus en Drôme-Ardèche vont parrainer Marine Le Pen et Éric Zemmour pour l'élection présidentielle. Alors que les deux candidats d'extrême droite ont des difficultés encore à obtenir leurs 500 signatures, ils en grappillent une poignée dans les deux départements.

Difficile de l'assumer publiquement et pourtant : certains élus de la Drôme et d'Ardèche vont offrir leur parrainage en vue de l'élection présidentielle à Marine Le Pen et Éric Zemmour.

Il faut réunir 500 signatures pour pouvoir se présenter et les candidats d'extrême droite peinent encore à rassembler le nombre suffisant de parrainages. Ce lundi 6 février, seul un parrainage en faveur de Marine Le Pen a officiellement été validé par le Conseil Constitutionnel - celui de Céline Porquet, conseillère régionale et patronne du RN en Ardèche. Celle-ci assure que deux maires ardéchois se sont aussi engagés à parrainer Marine Le Pen. Ce qui est une première pour le département.

Vous vous retrouvez avec des conseillers qui ne vous apprécient plus normalement, qui se retournent avec l'opposition - John Serroul, le maire d'Issanlas

Parmi eux, John Serroul le maire d'Issanlas l'affiche : il parrainera Marine Le Pen, mais reconnaît que "pour bon nombre de collègues, ça reste très compliqué en étant maire de se prononcer vis-à-vis de la population." Il avait déjà soutenu le Rassemblement National aux dernières élections départementales. "C'est un choix, il faut être capable de l'assumer parce que vous risquez de vous mettre à dos des hordes d'élus" conclut-t-il.

John Serroul tacle justement les maires qui n'assument pas leurs convictions, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de mal à "se dire un coup de gauche pour ramasser certaines subventions quand le département est de gauche et vice-versa quand il passe à droite".

L'ensemble des sensibilités de droite doit pouvoir s'exprimer - Fabien Limonta, conseiller départemental LR de la Drôme

Dans la Drôme, aucune signature n'est pour l'instant validée en faveur de Marine Le Pen ou d'Eric Zemmour, mais le conseiller départemental drômois Les Républicains Fabien Limonta a décidé de parrainer Éric Zemmour. "Je considère simplement qu'il faut qu'il puisse être candidat. L'ensemble des sensibilités de droite doivent pouvoir s'exprimer." Un parrainage au nom de la démocratie, car l'élu assure soutenir la candidate LR Valérie Pécresse.

Il y a aussi le calcul politique : oui il soutient Valérie Pécresse, mais "elle n'a aucune chance d'être au second tour si Zemmour n'est pas candidats. Au moins les deux tiers des voix d'Éric Zemmour iraient sur Marine Le Pen à mon avis".

Les candidats ont jusqu'au 4 mars 18 heures pour rassembler les 500 signatures nécessaires à leur candidature.