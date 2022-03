Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron face aux Béarnais à Pau

C'est la visite d'un candidat à l'élection présidentielle qui se joue ce vendredi en Béarn. Emmanuel Macron arrive à Pau à la mi-journée. Dans un premier temps, il s'entretient avec le maire François Bayrou, président du MoDem et haut-commissaire au plan. Après cela, c'est au Palais Beaumont qu'Emmanuel Macron se rend. Un échange de questions/réponses est prévu avec des lecteurs des journaux Sud Ouest et La République des Pyrénées.

Emmanuel Macron face aux Palois au Palais Beaumont

Des restrictions de circulation

Le parc Beaumont est fermé à partir de 8h30 et ce jusqu’à la fin de l’événement. Deux rues adjacentes sont aussi concernées : aucune circulation sur les allées Alfred de Musset et Gérard de Nerval. De 8h à 12h, interdiction de stationner aux abords de la Place Royale, en face de la mairie, et rue Saint-Louis, le long de la mairie. Par ailleurs, jusqu'à ce soir 22h, certains accès restent fermés : boulevard Barbanègre, rue Carrérot, dans sa partie comprise entre le boulevard Barbanègre et l’allée Alfred de Musset, Allée Alfred de Musset, Allée Paul Valéry, Allée Emile Bournac, Allée Gérard de Nerval et Boulevard des Pyrénées, dans sa partie comprise entre l’allée Emile Bournac et le square George V. Le parking du Palais Beaumont est également fermé jusqu’à 22h. Durant cette période, les abonnés sont invités à reporter le stationnement de leur véhicule sur les parkings Aragon et Bosquet. Le parking de l’Usine des tramways est aussi fermé.